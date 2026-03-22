Desmantelaron en Cipolletti una organización narco que producía su propia marihuana

Efectivos de la Policía Federal hicieron allanamientos en los barrios Anai Mapu y 2 de Agosto y encontraron plantas y cogollos listos para la venta. Tres personas quedaron imputadas.

Dos hombres y una mujer resultaron imputados acusados de integrar una organización narco dedicada a la producción y comercialización de marihuana . La maniobra ilegal quedó al descubierto durante los allanamientos realizados días atrás por efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal de Cipolletti en viviendas de los barrios Anai Mapu y 2 de Agosto, situado al lado.

Los operativos se llevaron a cabo como resultado de una investigación que iniciaron a fines del año pasado, tras recibir datos que indicaban que en un domicilio del sector se comercializaban drogas.

Con esa información el Área de Investigaciones y Litigio de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo de Sebastián Gallardo junto al auxiliar fiscal Francisco Iglesia Frezzini, dispusieron la intervención de la fuerza federal para el desarrollo de tareas investigativas tendientes a identificar a los responsables.

Vigilancia y seguimientos

La tarea se llevó a cabo mediante la aplicación de diversas y discretas técnicas de investigación, entre ellas vigilancias encubiertas y seguimientos. Tras casi tres meses de labor, el personal policial logró corroborar que, efectivamente, desde una Vivienda operaba un negocio narco e identificaron a su morador.

Pero además, se estableció la vinculación con un segundo domicilio y la participación de una mujer y un hombre en la operatoria delictiva, quienes utilizaban el lugar como punto de venta bajo la modalidad de narcomenudeo, precisaron fuentes de la fuerza federal.

Como resultado de los procedimientos, secuestraron marihuana fraccionada para su comercialización, destacándose una cantidad significativa de cogollos y dinero en efectivo en cantidades no precisadas, más una balanza de precisión y teléfonos celulares, detalla el parte policial.

Operatito narco PF Anai Mapu 4

Las fotografías difundidas muestran también que encontraron una plantación de marihuana en los patios de las propiedades allanadas, con ejemplares que superaban los dos metros de altura y en plena floración.

Tras las consultas judiciales pertinentes, el magistrado interviniente dispuso la imputación y notificación de los involucrados -dos hombres y una mujer- por infracción a la Ley 23.737, quedando a disposición de la Justicia Federal.

Desde la División con sede en Cipolletti destacaron que “continuarán trabajando de manera sostenida y profesional para combatir la comercialización ilegal de estupefacientes y brindar mayor seguridad a la comunidad”.

Asímismo resaltaron que la misión concretada obedece a “los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad Naciónal para la lucha contra el narcotráfico”.

Un secadero en una vieja combi

Por otra parte, la Policía de Río Negro informó que luego de investigación iniciada por una denuncia anónima al 0800-Drogas permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en Catriel, donde secuestraron más de 1,2 kilos de marihuana, tres plantas de cannabis en plena producción y dinero en efectivo.

El operativo se concretó tras un mes de tareas investigativas autorizadas por la Justicia Federal de Roca y derivó en la detención de una pareja joven que quedó a disposición del fiscal Francisco Iglesias, informaron desde la fuerza provincial.

Todo comenzó con un llamado que alertaba sobre movimientos compatibles con la venta de drogas en una vivienda ubicada sobre avenida General Savio al 100 de Catriel. A partir de ese dato, el personal de la División Toxicomanía desplegó tareas de seguimiento, observación y recolección de pruebas durante 30 días, logrando reconstruir una actividad sostenida en el tiempo.

Secadero combi Catriel

Con el avance de la investigación, se reunieron elementos suficientes, y se solicitó la orden de allanamiento que finalmente fue autorizada por la Justicia, lo que permitió avanzar sobre el domicilio señalado.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron 1,273 kilos de cogollos de marihuana, secos y preparados para su comercialización. Parte de esa mercadería fue hallada en el interior de una desmantelada combi que había sido acondicionada como secadero de la yerba, de acuerdo a las imágenes acompañadas en la información oficial.

Además, se secuestraron tres plantas de cannabis con capacidad de producción, lo que refuerza la hipótesis de un circuito que combinaba cultivo y venta dentro del mismo lugar, se resaltó.

Secadero combi Catriel 2

En tanto, también se incautaron cigarrillos armados con la misma sustancia, una balanza digital de precisión, teléfonos celulares y fertilizantes utilizados para optimizar el cultivo. A esto se suma una suma cercana a los 400 mil pesos en efectivo, que se presume estaría vinculada a la actividad ilícita.

En cuanto a los involucrados, se trata de un hombre de 23 años y una mujer de 25, quienes quedaron imputados por infracción a la ley de estupefacientes. La dinámica detectada por los investigadores muestra un funcionamiento organizado, aunque de escala local, con movimientos constantes en el domicilio.

El operativo contó con el apoyo del grupo especial COER de Cipolletti, lo que permitió garantizar condiciones de seguridad durante el allanamiento. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el valor de las denuncias anónimas y el trabajo sostenido del personal policial, que permitió "transformar un dato inicial en un procedimiento concreto con resultados visibles en la lucha contra el narcomenudeo".