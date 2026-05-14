Otra tragedia en la Ruta 22: Un muerto y tres heridos graves en un choque frontal

Ocurrió este jueves cerca de Cervantes. Las víctimas de la tragedia aún no fueron identificadas. Investigan las causas del incidente vial.

El choque entre los dos autos se registró durante la mañana de este jueves cerca de Cervantes. Bomberos debieron utilizar máquinas neumáticas para liberar a los damnificados.

Un hombre murió y tres personas sufrieron heridas de distinta consideración en un choque frontal entre dos vehículos ocurrido durante la mañana de este jueves sobre la Ruta 22 , en cercanías de Cervantes , en el Alto Valle rionegrino.

El incidente vial se registró alrededor de las 10:30 en un tramo de la traza que aún conserva su diseño tradicional de dos carriles . Personal policial , de bomberos y del área de salud habían concurrido para atender la emergencia . Además el tránsito vehicular se había interrumpido para permitir las tareas de rescate.

Los primeros datos surgidos en el lugar indica que la colisión se produjo entre un Ford Focus que circulaba en dirección al este impactó de forma frontal contra un Peugeot 307 que lo hacía en sentido contrario.

Las causas son materia de investigación, por lo que habían convocado a los integrantes del gabinete de Criminalística. Bomberos tuvieron que emplear máquinas neumáticas para liberar a los accidentados que habían quedado atrapados.

Internados en el hospital roquense

La víctima fatal sería el conductor del Focus, informó el sitio ANRoca, que precisó que el deceso se habría producido en el lugar. En tanto que las otras personas involucradas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidas por los equipos de emergencia.

Fuentes policiales confirmaron al mismo medio que algunos de los heridos fueron derivados al hospital Francisco López Lima de Roca y que varias presentaban lesiones de gravedad. Tanto las identidades como las procedencias no se habían dado a conocer.

El operativo generó además un fuerte movimiento sobre el ingreso a la ciudad. Ambulancias custodiadas por al menos cuatro patrulleros ingresaron a toda velocidad por calle Mendoza desde Ruta 22 hacia el hospital, mientras continuaban llegando pedidos de apoyo desde la zona del choque.

El Ministerio Público Fiscal ordenó las primeras medidas de prueba para intentar determinar cómo ocurrió el impacto y su hubo responsabilidades penales de alguno de los conductores involucrados.