Una casa fue destruida por un incendio: la familia se salvó de milagro, pero perdió todo

Ocurrió el miércoles por la noche en un barrio de Allen. Presumen que accidental, por un nene que jugaba con un encendedor.

La vivienda que se incendió en Allen. La familia que la ocupaba perdió todo. Un drama que no produjo lesionados.

Un devastador incendio destruyó por completo una vivienda en Allen d onde residía una familia con dos niños de 3 y 9 años, quienes lograron salir sin sufrir lesiones de ningún tipo.

El fuego se desató alrededor de las 20:30 y afectó una casa de dos pisos construida en su mayor parte de madera , ubicada en la calle Almirante Brown 762, en el barrio San Agustín , al suroeste del ejido urbano.

Las primeras informaciones indican que las llamas se desataron de manera accidental , cuando los chicos jugaban con un encendedor encima de un sillón. Las pericias encomendadas por el Ministerio Público Fiscal al Gabinete de Criminalística de la Policía lo deberán determinar.

Conmoción en el barrio

El hecho generó una enorme conmoción en el sector, dado que el fuego se propagó con suma rapidez por toda la estructura y hubo poco que hacer. Videos publicados por medios de la localidad, como el de AN Allen y FM Líder, muestran la propiedad totalmente envuelta en las llamas.

Tres dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios acudieron para enfrentar la emergencia, además de personal policial y del área de Defensa Civil municipal.

Debieron arrojar abundante agua hasta lograr la extinción total. La ardua tarea fue seguida de cerca por una gran cantidad de vecinos que se reunió en las inmediaciones.

Un incendio destruyó por completo una vivienda en Allen: no hubo heridos de milagro

Las imágenes difundidas muestran que las llamas alcanzaron varios metros de altura, y que se temió que alcanzaran inmuebles aledaños. También se refleja la desesperación que cundió en el vecindario, el que también se expuso en las redes sociales, donde muchos expresaron que esa familia necesita ayuda urgente.

Omar Martín, titular de la dependencia comunal, destacó que fueron momentos de mucha tensión dado que en un principio habían recibido la información que el siniestro se había desatado en un galpón de empaque cercano, por lo esperaban una contingencia de gran magnitud.

Sin embargo, después les aclararon que era otra la dirección del inmueble, no muy lejos del galpón, pero que había gente atrapada en el interior, con el grado de alarma se mantenía al máximo.

Aunque al llegar al lugar, donde ya había dos dotaciones de bomberos trabajando, indicó el funcionario, les informaron que no había personas lesionadas.

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“Eso fue un alivio, saber que los chiquitos estaban bien. Pero la familia perdió todo, la destrucción fue completa”, lamentó.

Martín confirmó la presencia de dos niños en el interior de la vivienda, lo que afirma la hipótesis del posible incendio accidental. Agregó que aún no pudieron determinar sin estaban solos, porque vecinos habrían ayudado a rescatarlos. Sostuvo que confirmaron que la madre había salido a trabajar.

De todos modos, el reporte policial precisa que los padres estaban en una habitación del piso superior, y que en un momento sintieron olor a humo. Cuando bajaron encontraron al menor de los niños al lado de un sillón que se estaba prendiendo fuego. Ese foco provocó que se expandiera por el resto de la casa, cuyo material considerado inflamable hizo que se propagara con rapidez.

El lamentable incidente puso en marcha una investigación a cargo de la Fiscalía de turno de Allen, desde donde se dispusieron entre las actuaciones preliminares, la intervención del Gabinete Criminalística, cuyos integrantes fueron convocados para iniciar los trabajos periciales de rigor.