El espectacular incendio que arrasó con todo frente a complejo de fútbol en Cipolletti

Causó preocupación en los habitantes de la zona. Tres dotaciones de Bomberos combatieron las llamas hasta altas horas, en titánica labor.

Las llamas sobre los pastizales ofrecieron una postal de película.

Un imponente incendio se desató durante la noche del martes en la zona de chacras de Cipolletti y mantuvo en vilo a los vecinos de ese sector rural de la ciudad. El siniestro afectó a un amplio predio abandonado ubicada sobre la calle Raúl Labraña y requirió de una ardua labor de Bomberos y Protección Civil , en conjunto con personal policial.

El siniestro, por causas que se investigan, se registró justo frente al conocido complejo de canchas sintéticas Área 22 , donde las llamas de los pastizales se propagaron con rapidez debido a la presencia de abundante material combustible en el suelo.

El incidente generó preocupación en los habitantes de la zona por la densa columna de humo y la cercanía con las instalaciones deportivas.

En una prueba de la magnitud del hecho, la emergencia requirió la intervención inmediata de tres dotaciones de Bomberos de la localidad. Al llegar al lugar, el escenario era complejo. El fuego avanzaba sobre una alameda, ramas, troncos, basura y pastizales.

El incendio arrasó con una hectárea

El área total afectada alcanzó aproximadamente 1 hectárea. Un cuerpo de siete efectivos de bomberos trabajó de forma directa en el terreno para cortar el avance del fuego, tareas que se extendieron durante horas para garantizar la extinción total y evitar que las ráfagas de viento reactivaran los focos.

“Se logró controlar el fuego tras arduas tareas”, comentó Gonzalo Cardozo, jefe del cuartel, quien coordinó las acciones de control y enfriamiento en el perímetro afectado.

voraz incendio en zona de chacras en Cipolletti

El operativo contó además con el soporte logístico del equipo de Protección Civil, bajo la conducción de Ayelén Quijada. El personal civil colaboró en la evaluación de riesgos para las viviendas cercanas y la organización del sector. Las autoridades locales reiteraron el pedido de precaución a la comunidad para evitar la acumulación de residuos y de malezas en predios baldíos.

El antecedente del incendio en el Tercer Puente

Un impactante incendio se originó semanas atrás a la altura del tercer puente del lado de Cipolletti, aunque la gigantesca cortina de humo y el fuego también pudo apreciarse desde zonas aledañas de Neuquén y generó pánico en ambas ciudades.

Testigos aseguraron que al momento de iniciarse el incendio sintieron "como una explosión". Muchos neuquinos que realizaban las clásicas caminatas y trekking de los sábados advirtieron el preocupante suceso y subieron a redes los videos e imágenes.

incendio tercer puente (2) Impresionante imagen del gigantesco incendio en el Tercer Puente. Antonio Spagnuolo

Como el inquietante siniestro se registró a unos 300 metros de la ruta, el tránsito no sufrió tantas demoras ni alteraciones en una arteria clave que conecta Cipolletti con Neuquén.

Ya entrada la noche y en medio de una intensa labor, llegaron informaciones un tanto tranquilizadoras desde el lugar. Fueron varias horas combatiendo las llamas hasta que el siniestro fue controlado.

También intervino, por jurisdicción, personal de la Comisaría 32 de Cipolletti.