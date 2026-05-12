Secuestraron una moto y un grupo de adolescentes atacó a piedrazos una camioneta municipal

Los agentes de la Comisaría Sexta frenaron la marcha de una Motocicleta Mondial 110 con dos menores de edad a bordo y secuestraron el rodado al identificar que circulaba sin documentación.

El violento episodio se registró ayer lunes por la tarde, cuando dos menores de edad circulaban en una moto sin documentación. Foto: Gentileza.

Un violento episodio se registró este lunes por la tarde en Allen , en un operativo de tránsito cuando las inspectoras municipales frenaron la marcha de una motocicleta . El rodado trasladaba a dos menores de edad , quienes reconocieron que circulaban a bordo de la moto sin la documentación correspondiente . Cuando las agentes municipales le informaron que iban a secuestrar la motocicleta por falta de registro habilitante, comenzó la agresiva secuencia.

El hecho ocurrió cerca de las 19.00 sobre la calle Conquistadores del Desierto . Los adolescentes comenzaron a atacar el vehículo municipal con piedras, lo que provocó daños materiales en el vehículo oficial y derivó en el inicio de actuaciones judiciales por el delito de daños.

Durante el operativo, las inspectoras retuvieron una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos que presentaba faltantes de plásticos y no tenía dominio visible . Además, el rodado era conducido por dos adolescentes que no contaban con la documentación correspondiente para circular.

Según informó la Comisaría Sexta, inspectoras municipales acudieron al lugar tras un pedido de apoyo realizado por personal motorizado que llevaba adelante un procedimiento de tránsito. Cuando concluyó el procedimiento vial, los jóvenes reaccionaron de manera agresiva y comenzaron a arrojar piedras contra la camioneta oficial del gobierno municipal.

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La violenta secuencia derivó en el inicio de una causa por daños

Los adolescentes iniciaron un ataque con piedras y como consecuencia del ataque, la camioneta oficial sufrió daños en la puerta trasera derecha.

La fiscal de turno, Dra. Cofré, tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de actuaciones judiciales para avanzar con la investigación del episodio ocurrido en Allen.