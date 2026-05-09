A punta de pistola y con disparos: brutal robo de una moto en la Ruta 151

Un hombre fue interceptado por dos delincuentes armados, mientras regresaba a su casa desde Cipolletti hacia Cinco Saltos. Le robaron la moto y ahora pide colaboración para recuperarla.

Un joven que regresaba de su jornada laboral fue víctima de un violento robo a mano armada en la noche del viernes sobre la Ruta 151 , en un hecho que vuelve a poner en foco la inseguridad en los corredores viales de la región. El episodio ocurrió alrededor de las 22:40, cuando la víctima circulaba en motocicleta en dirección a Cinco Saltos .

Según relató el propio damnificado, el ataque se produjo mientras volvía desde Cipolletti hacia su domicilio. En medio del trayecto, fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban también en una moto. “Me apuntaron con un arma y efectuaron disparos para amedrentarme”, expresó

Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente, el joven detuvo su marcha. Fue en ese momento cuando los asaltantes le sustrajeron su motocicleta , una Twister 125cc de color rojo, y escaparon rápidamente del lugar, dejándolo a la deriva en plena ruta.

El hecho no terminó allí. Minutos después del robo, una camioneta 4x4, de color oscuro, se acercó a la víctima. Según su testimonio, el conductor le manifestó que sabía dónde habían dejado la motocicleta robada. Sin embargo, tras ese breve contacto, no volvió a comunicarse ni a aportar mayores precisiones, lo que suma incertidumbre al caso.

moto robada ruta 151 La moto robada. L

La denuncia y el pedido

La denuncia fue radicada en el destacamento de Seguridad Vial ubicado sobre la Ruta Nacional 22, en Cipolletti, desde donde se inició una investigación para dar con los responsables del asalto y recuperar el rodado sustraído. Hasta el momento, no se informaron detenciones vinculadas al hecho.

Desde el entorno del joven solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan avanzar en la causa. En ese sentido, Valentino puso a disposición un número de contacto —2994 551610— para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la motocicleta o sobre los autores del robo pueda comunicarse.

Otro robo de una moto en Cipolletti

Esta semana, se registró un episodio que también tuvo como protagonista a una moto. Personal de la Comisaría 4° fue alertado sobre la presencia de un hombre con vestimenta oscura y mochila, quien trasladaba a la par una motocicleta tipo enduro por calle Vélez Sarsfield en dirección a Puerto Belgrano, en una actitud que despertó sospechas de un posible ilícito.

De inmediato, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, aunque en un primer momento no lograron dar con el individuo. Sin embargo, minutos más tarde, hallaron una motocicleta marca Zanella ZR abandonada sobre calle Uruguay, entre Vélez Sarsfield y San Martín.

El rodado presentaba daños visibles en el tambor de arranque, lo que reforzó la hipótesis de que había sido sustraído recientemente. Ante esta situación, se dio intervención al Gabinete de Criminalística y se procedió al secuestro del vehículo, que fue trasladado a la dependencia policial para las pericias correspondientes.

Posteriormente, se radicó la denuncia por hurto del motovehículo por parte de su propietario, confirmando así el ilícito. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 4°, que continúa con las diligencias para identificar al autor del hecho.