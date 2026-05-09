Tragedia en la Ruta 22: un ciclista murió tras ser atropellado y el auto terminó volcado

Un siniestro vial a la altura de Fernández Oro, dejó como saldo la muerte de un ciclista tras ser embestido por un auto que volcó. Investigan cómo ocurrió el hecho.

Un ciclista murió esta mañana tras ser embestido por un automóvil en Cipolletti.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado dejó como saldo la muerte de un ciclista en la Ruta Nacional 22 , a la altura del acceso Primero de Mayo a la altura de Fernández Oro . El siniestro se registró alrededor de las 7:40 y generó un importante despliegue de los equipos de emergencia en la zona.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho se produjo cuando un automóvil que circulaba en sentido Allen–Cipolletti embistió desde atrás a un ciclista que transitaba por el mismo sector. Tras el impacto, el vehículo perdió el control y terminó volcando sobre la colectora norte de la ruta.

La violencia del choque fue tal que el ciclista quedó atrapado debajo del automóvil. Personal policial, bomberos voluntarios y equipos sanitarios acudieron rápidamente al lugar para asistir a la víctima, que fue rescatada con vida en un operativo contrarreloj.

Accidente fatal ruta 22 ORO Un ciclista murió esta mañana tras ser embestido por un automóvil en Cipolletti.

Traslado de urgencia y desenlace fatal

Luego de ser liberado, el ciclista fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Seguridad Vial, personal de Criminalística, bomberos y ambulancias del sistema de salud. Las tareas incluyeron el rescate de la víctima, la asistencia al conductor del vehículo y la preservación de la escena para realizar las pericias correspondientes.

Según se informó, el conductor del automóvil fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. No obstante, se aguardan los resultados de las pericias técnicas para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

Accidente fatal ruta 22 ORO (2)

Investigación en curso

La mecánica del accidente continúa siendo materia de investigación. Los peritos buscan establecer las condiciones en las que se produjo el impacto, incluyendo factores como la visibilidad, la velocidad del vehículo y la ubicación exacta del ciclista al momento del choque.

Por estas horas, las autoridades intentan reconstruir la secuencia del siniestro para determinar eventuales responsabilidades.