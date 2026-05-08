Anestesiólogo condenado por muerte de niño intentó reincorporarse a hospital

El anestesiólogo condenado ingresó a un hospital público para trabajar en cirugías. La directora tomó una drástica decisión: "No se si es legal lo que hice".

El anestesiólogo fue asignado al hospital de Roca y la directora tomó una decisión drástica.

La comunidad de General Roca se encuentra en estado de alerta tras confirmarse que Mauricio Atencio Krause retomó sus funciones médicas. El anestesiólogo , condenado por homicidio culposo tras la trágica muerte del niño Valentín , volvió a circular por los pasillos del Hospital Francisco López Lima para realizar la cobertura de guardias en el área de quirófano .

El regreso del profesional generó una reacción inmediata por parte de familiares y vecinos , quienes realizaron un escrache en las instalaciones del nosocomio.

La presencia de Atencio Krause en el centro asistencial reabrió heridas profundas en una sociedad que aún exige justicia efectiva. El anestesiólogo volvió al hospital a menos de un mes de ser condenado por la muerte de un niño de cuatro años.

Un vacío legal que permite su regreso al quirófano

A pesar de que la Justicia dictó una condena que incluye una pena de inhabilitación para ejercer la medicina por un plazo de 7 años y 6 meses, el profesional no enfrenta, al día de hoy, un impedimento legal para continuar su labor. Esto se debe a que la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia aún no se encuentra firme.

Actualmente, el fallo atraviesa una etapa de revisión tras las audiencias de impugnación realizadas a mediados de abril de este año. En dicha instancia, mientras la fiscalía solicitó la confirmación total de la condena, el anestesiólogo rechazó cualquier responsabilidad. Ante los jueces, Atencio Krause afirmó que no podía pedir disculpas por "un delito que no cometió".

Hasta que no se agoten todas las instancias de apelación, la inhabilitación profesional no entra en vigencia. Esta dilación técnica es la que permitió que el médico fuera asignado nuevamente a tareas críticas, desatando un reclamo que se centra en lo que la familia y la comunidad consideran una "falta total de ética profesional".

cirugía La directora del hospital de Roca advirtió que, de ser necesario, cerraría el quirófano para que el anestesiólogo no trabaje allí.

La asignación externa: otro foco de conflicto en el hospital

Un dato que ha resultado llamativo y quedó expuesto a raíz de la polémica es el mecanismo de asignación de estos especialistas. Según se desprende de la situación actual, los anestesiólogos no son designados de forma directa por Salud o la administración de cada hospital público de la provincia.

El servicio de anestesia se maneja a través del Colegio de profesionales, un ente externo que es el encargado de distribuir las coberturas y guardias en los distintos establecimientos, según advirtió la directora del hospital, Susana Marezi.

Bajo este esquema, la dirección del hospital no cuenta con una notificación previa detallada sobre qué profesional será enviado por la Asociación de Anestesiólogos para cubrir los turnos, lo que explicaría cómo Atencio Krause logró reincorporarse sin que se activaran alertas institucionales preventivas.

"No sé cómo funciona el sistema de asignaciones, sólo que hay un listado y la asociación va asignando a los inscriptos a las distinta guardias. Estimo que, posiblemente, el sistema se utilice por escasez de profesionales", dijo la directora del centro asistencial.

La tajante decisión de la dirección del hospital

Ante el malestar social y la gravedad ética del caso, la dirección del Hospital Francisco López Lima decidió intervenir de manera drástica una vez que se tomó conocimiento de la situación. Marezi, directora del establecimiento, confirmó que no había sido informada sobre la asignación del médico condenado.

Al conocer la presencia de Atencio Krause en el quirófano, Marezi ordenó su apartamiento inmediato de las funciones en el nosocomio rionegrino. Aunque reconoció que legalmente no existe hoy una herramienta desde el Ministerio de Salud o la Justicia para prohibirle el ejercicio debido a que el fallo está en revisión, la directiva priorizó el plano moral.

"No se si es legal lo que hice, pero no voy a permitir que esté en mi hospital. Esto es una cuestión ética, tiene que ver con una cuestión de conciencia", sentenció la directora, quien además inició gestiones con el área de Legales y el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, para formalizar un pedido a la asociación de anestesiología.

El objetivo es que no se vuelva a asignar a Atencio Krause para cubrir turnos en General Roca, sugiriendo que el médico opte por otros lugares de trabajo.

Para cerrar cualquier posibilidad de retorno, Marezi asumió la responsabilidad total de las posibles complicaciones que esta medida pueda traer a la programación de cirugías: "Si insiste, cierro el quirófano, pero no voy a permitir que anestesie a nadie en mi hospital".