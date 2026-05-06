Vacunas, controles y actualización de DNI: el operativo gratuito que llega a Cipolletti

Habrá una jornada integral que reunirá servicios de salud y del Registro Civil en la ciudad. Conocé el día, horario y qué trámites y controles podrán realizar los vecinos.

El sábado, el Hospital de Cipolletti abrirá sus puertas para realizar una jornada especial de vacunación, controles y actualizaciones de DNI.

Este fin de semana, Cipolletti será escenario de un nuevo operativo conjunto que busca acercar servicios esenciales a la comunidad. Se trata de una jornada articulada entre el Hospital local y el Registro Civil, que se desarrollará el sábado 9 de mayo, de 9 a 16, en el hall de ingreso del Hospital Pedro Moguillansky.

La propuesta forma parte del proyecto “ Cuidados integrales de salud ” que impulsa el centro de salud cipoleño y apunta a facilitar el acceso a prestaciones médicas, vacunación y trámites administrativos en un mismo espacio. La atención será por orden de llegada , por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Uno de los ejes centrales de la jornada será la aplicación de vacunas del Calendario Nacional . Según informaron desde la organización, las dosis estarán disponibles para personas desde los dos meses de vida hasta adultos mayores, con el objetivo de reforzar esquemas y completar inmunizaciones pendientes.

E.C.P HOSPITAL (52) La convocatoria es de 9 a 16 en el hall central del hospital. Estefania Petrella

Además, el personal de salud realizará controles preventivos gratuitos, entre ellos testeo cardiovascular y evaluación para personas con diabetes. También se llevarán adelante testeos de VIH y sífilis, promoviendo el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos oportunos.

Otro de los servicios destacados será la realización de estudios de Papanicolau, fundamentales para la detección precoz de enfermedades ginecológicas. En este caso, se informó que podrán acceder mujeres de entre 25 y 64 años, siempre que no presenten sangrado al momento del estudio, no hayan mantenido relaciones sexuales en las 48 horas previas y no se hayan realizado el examen en el último año.

Desde el hospital remarcaron la importancia de concurrir con Documento Nacional de Identidad (DNI) y carnet de vacunación, en caso de contar con él, para facilitar la atención y el registro de las prestaciones.

E.C.P REGISTRO CIVIL DELEGACION DE CALLE FERNANDEZ ORO (30) El Registro Civil estará recibiendo actualizaciones de DNI y cambios de domicilio. Estefania Petrella

Trámites del Registro Civil en el lugar

En paralelo, el Registro Civil Itinerante permitirá a los vecinos realizar gestiones sin necesidad de trasladarse a otras dependencias. Entre los trámites disponibles se encuentran el cambio de domicilio y la actualización obligatoria del DNI para menores de 5, 8 y 14 años.

Este servicio cobra especial relevancia en el contexto de la implementación del nuevo modelo de Documento Nacional de Identidad, vigente desde el 1 de febrero de 2026 tras su publicación en el Boletín Oficial mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026.

Si bien el nuevo formato no invalida automáticamente los documentos anteriores, existen casos en los que la actualización es obligatoria. Entre ellos, se incluyen quienes deban realizar las actualizaciones por edad, personas con DNI vencido o próximo a vencer, quienes necesiten rectificar datos personales y aquellos que hayan sufrido la pérdida, robo o deterioro del documento.

Vacunacion Ruca Che (1).jpg La jornada de vacunación está pensada para completar los esquemas y calendario nacional. Claudio Espinoza

Vacunación durante la semana en los barrios

Más allá de la jornada especial del sábado, el sistema de salud local continúa desarrollando operativos de vacunación en distintos puntos de la ciudad durante la semana, con el objetivo de descentralizar la atención y llegar a más vecinos.

Los espacios habilitados incluyen centros de salud y dispositivos territoriales. En el centro Hermana Magdalena, la atención se brinda de lunes a viernes de 8 a 14. En tanto, el dispositivo AnaiMapu y el CAPS Mónica Álvarez (ex El 30) atienden los lunes desde las 14.

El cronograma continúa el martes en los barrios Don Bosco y 1224 Viviendas, también desde las 14. El miércoles es el turno de los centros ubicados en barrios Del Trabajo y Pichi Nahuel, mientras que el jueves la actividad se traslada a Costa Norte.

Por su parte, el centro de salud de Puente 83 mantiene atención de lunes a viernes por la mañana y suma un horario adicional los miércoles a partir de las 14.