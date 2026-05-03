Cipolletti LMCipolletti vacunación Vacunación contra la gripe 2026 en Cipolletti: el cronograma de la semana

Una de las miles de personas que recibió la vacuna antigripal en Río Negro.

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti confirmó cómo se llevará a cabo la nueva semana de vacunación contra la gripe en la ciudad. Con el objetivo de reforzar las defensas antes de la llegada del invierno, se desplegará un operativo territorial en diversos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La atención se realizará exclusivamente entre el lunes 4 de mayo y el viernes 8 de mayo, siguiendo un esquema de días y horarios específicos para cada barrio.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe La campaña está dirigida estrictamente a los grupos considerados de riesgo para garantizar una cobertura efectiva:

Mayores de 65 años.

Personas gestantes (embarazadas en cualquier trimestre).

Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años de edad.

Personas con factores de riesgo (debidamente acreditados). Cronograma detallado por Centro de Salud Para evitar esperas innecesarias, es fundamental revisar el día y la hora asignada a cada centro. Se debe contemplar que la aplicación es hasta agotar stock en cada jornada, por lo que hay que acudir con tiempo. vacuna gripe ipross.jpg Hermana Magdalena: Atiende de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

Anahí Mapu: Atiende el día lunes a partir de las 14.

CAPS Mónica Álvarez (ex El 30): Atiende el día lunes a partir de las 14.

Don Bosco: Atiende el día martes a partir de las 14.

1224 Viviendas: Atiende el día martes a partir de las 14.

Barrio El Trabajo: Atiende el día miércoles a partir de las 14.

Pichi Nahuel: Atiende el día miércoles a partir de las 14.

Costa Norte: Atiende el día jueves a partir de las 14.

Puente 83: Atiende de lunes a viernes (mañana) y también los miércoles a partir de las 14. Desde el sistema de salud local insisten en que las dosis se aplicarán de forma gratuita para la población de riesgo, pero limitada a la disponibilidad de dosis (stock) de cada establecimiento. Se recomienda a los vecinos acudir con el carnet de vacunación y, en caso de dudas, acercarse al centro de salud más cercano para recibir asesoramiento personalizado.