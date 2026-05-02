La serie El encargado estrenó su cuarta temporada con presencia cipoleña

La cuarta temporada de El encargado ya está disponible y suma a la cipoleña Agostina Innella, que interpreta a Lola en la exitosa serie.

El fenómeno de la comedia ácida argentina suma un nuevo capítulo con el estreno de la cuarta temporada de El encargado , que ya se encuentra disponible completa en Disney+ . La producción, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat , vuelve a poner en escena a uno de los personajes más incómodos y fascinantes de la ficción local: Eliseo, interpretado por Guillermo Francella .

Pero entre las novedades de esta nueva entrega hay un nombre que resuena con fuerza en el Alto Valle: la actriz cipoleña Agostina Innella , quien forma parte del elenco interpretando a Lola y consolida así su crecimiento en la escena nacional.

Una temporada con más poder y más riesgos

En esta cuarta temporada, la historia da un giro contundente. Eliseo ya no es solo el encargado de un edificio: su nivel de influencia crece hasta alcanzar esferas impensadas, posicionándolo como una figura de poder dentro del entramado político y social. Sin embargo, ese ascenso trae consecuencias.

Su histórico rival, Matías Zambrano (interpretado por Gabriel “Puma” Goity), encabeza una conspiración que busca derrumbar todo lo que el protagonista construyó. El enfrentamiento entre ambos personajes escala rápidamente, con situaciones límite que tensionan cada episodio.

La serie, fiel a su estilo, combina humor negro con crítica social y un relato cargado de ironía. En ese contexto, Eliseo se ve obligado a jugar al límite, incluso poniendo en riesgo su propia vida. La gran incógnita atraviesa toda la temporada: ¿está cerca el final del personaje o todavía tiene margen para reinventarse?

Como guiño a los fanáticos, el episodio 7 incluye una escena sorpresa post créditos que abre nuevas posibilidades y deja la puerta entreabierta a futuros desarrollos.

SFP Agostina Innella actiz de el encargado (11).JPG Agostina Innella, actriz. Sebastián Fariña Petersen

Agostina Innella: de Cipolletti al mundo

En medio de esta trama cargada de tensión y sarcasmo, la participación de Agostina Innella marca un hito en su carrera. Nacida y criada en Cipolletti, la actriz encarna a Lola (personaje con participación en la temporada 3) y suma así un nuevo logro dentro de una trayectoria que viene en constante crecimiento.

Su historia es la de muchos jóvenes del interior que deciden apostar por sus sueños. A los 17 años, dejó su ciudad natal para instalarse en Buenos Aires con el formarse y abrirse camino en el mundo de la actuación. Desde entonces, transitó años de estudio, castings y experiencias que hoy empiezan a dar sus frutos.

“Actuar es mi pasión desde que tengo memoria”, señaló en la última entrevista realizada por LM Cipolletti, reflejando una vocación que la acompañó desde la infancia.

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Los primeros pasos y el respaldo familiar

El vínculo de Innella con el arte comenzó desde muy pequeña. Hija de una profesora de danzas clásicas, creció entre ensayos y clases, donde empezó a imitar a otras alumnas incluso antes de saber caminar con firmeza. Esa exposición temprana al escenario fue clave para despertar su interés por las artes escénicas.

Su formación continuó en Cipolletti, donde asistió al Colegio Pablo Besson y se formó en comedia musical en una academia vinculada a Valeria Lynch. Más tarde, profundizó sus estudios en teatro en espacios locales como “La Caja Mágica”.

En paralelo, participaba activamente en actos escolares, coreografías y presentaciones familiares. Su perfil extrovertido y su entusiasmo por actuar la convirtieron en una figura destacada dentro de su entorno educativo y social.

El acompañamiento de su familia fue otro factor determinante. “Siempre me apoyaron en todo lo que me gustaba hacer”, recordó la actriz, destacando el rol clave de ese respaldo en su desarrollo artístico.

SFP Agostina Innella actiz de el encargado (5).JPG Con su paso por la temporada 3, Lola (el nombre del personaje que interpreta) es parte de la nueva temporada que ya está disponible. Sebastián Fariña Petersen

Un presente en ascenso

Agostina atraviesa un presente que define como “soñado”. Su participación en una serie de alcance internacional como El encargado representa un salto significativo en su carrera y la posiciona en una vidriera de gran exposición.

A pesar de haber dejado Cipolletti hace más de una década, mantiene un fuerte vínculo con su ciudad. Regresa cada vez que puede y reafirma su identidad local, algo que también se refleja en el orgullo que genera su crecimiento entre los vecinos del Alto Valle.

La cuarta temporada de la serie no solo consolida el éxito del formato, sino que también abre nuevas oportunidades para talentos emergentes del interior del país. En ese escenario, la presencia de Innella se convierte en un ejemplo del potencial artístico que trasciende fronteras.