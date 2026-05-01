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Avanza la obra del Complejo Deportivo Municipal: baños, vestuarios y oficinas nuevas

La obra de remodelación y ampliación del edificio ejecuta tareas de infraestructura y mejora de los servicios. Comenzó la instalación de hierros y tareas de pintura.

Las obras contemplan la renovación de los sanitarios y la construcción de los vestuarios para deportistas. 

Las obras contemplan la renovación de los sanitarios y la construcción de los vestuarios para deportistas. 

La obra de remodelación y ampliación de Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti avanza a paso firme con los trabajos de infraestructura para modernizar las instalaciones y mejorar los servicios que utilizan a diario la comunidad. El espacio ex Corpofrut ubicado en Saavedra 270 recibe de forma constante a vecinos, delegaciones deportivas, instituciones y deportistas de la ciudad y alrededores.

Durante esta semana, finalizó la instalación de las piezas sanitarias correspondientes a los nuevos baños y vestuarios, una de las intervenciones centrales del proyecto. En paralelo, comenzó la colocación de estructuras de hierro, ya que la construcción se realizará con el sistema steel frame.

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Ampliar el espacio y fortalecer los servicios brindados a la comunidad

En los últimos días, se llevaron adelante tareas de pintura en el frente del complejo. Estos trabajos estuvieron a cargo de la Coordinación general de Obras Públicas junto con la empresa ENACOM, en el marco de las mejoras integrales previstas en el predio municipal.

El proyecto de remodelación y ampliación del espacio busca optimizar las condiciones edilicias, fortalecer el espacio como lugar de encuentro y ampliar la funcionalidad del lugar, utilizado diariamente por vecinos y deportistas de la localidad.

cancha municipal
El Complejo Deportivo Municipal es un espacio de encuentro para la comunidad de Cipolletti, deportistas y estudiantes.&nbsp;

El Complejo Deportivo Municipal es un espacio de encuentro para la comunidad de Cipolletti, deportistas y estudiantes.

El plan contempla la renovación del gimnasio, refacciones en los pasillos internos y la modernización de sanitarios existentes. La obra contempla la creación de vestuarios para deportistas y la incorporación de nuevos baños públicos, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del lugar.

complejo deportivo munic
La obra contempla la construcci&oacute;n de vestidores deportivos.&nbsp;

La obra contempla la construcción de vestidores deportivos.

Nuevos vestuarios y modernización de los baños

Desde la Municipalidad remarcaron que las intervenciones permitirán revalorizar el espacio, optimizar la accesibilidad y ofrecer mayores condiciones de confort, higiene e infraestructura para quienes concurren de forma habitual al complejo.

La iniciativa forma parte del plan de mejoramiento de espacios públicos y deportivos impulsado en la localidad, con obras destinadas a fortalecer los espacios recreativos y brindar un lugar ante la creciente demanda de centros de actividades físicas en diferentes sectores de la localidad.

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