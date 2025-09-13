La Liga Confluencia y un hecho histórico: tendrá un complejo deportivo en Cipolletti

Se firmó el convenio con los gobiernos municipal y provincial para la cesión de tierras que beneficia al fútbol regional.

El pasado viernes, la Liga Confluencia vivió un hecho histórico para los clubes que la componen y para todo el fútbol regional. A través de un pedido elevado a la municipalidad de Cipolletti , la organización que rige a las instituciones de futbol del alto valle alcanzó la firma de un convenio de cesión de tierras con el fin de construir un complejo deportivo.

La sala Roberto Abel del Centro Cultural de la ciudad fue el escenario principal donde fueron convocados los distintos presidentes y referentes de los 22 clubes que hacen a la Liga Confluencia. Además, el acto contó con la presencia del gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, el jefe comunal, Rodrigo Buteler , el subsecretario de deportes de Río Negro, Nahuel Astuti, entre otras autoridades locales y provinciales.

El convenio firmado involucra la cesión de 6 hectáreas en la Isla Jordán, que son tierras otorgadas por el municipio local. El futuro Complejo Deportivo de la Liga Confluencia estará ubicado frente al kartódromo, al lado del predio que será de La Academia Pillmatún. El ingreso será por calle Julio Dante Salto desde la ruta Nacional 22.

Desde los bocetos, el predio tendría tres canchas, piletas, parrillas y un salón de eventos. Carlos Roja, presidente de la Liga y del club La Amistad, recibió de manos del gobernador el convenio firmado con los avales correspondientes para hacer realidad la construcción del Complejo que estará destinado para el uso de los 22 clubes.

“Fue algo importante e histórico que la Liga Confluencia, con sede en Cipolletti, pase a tener un predio propio. Este proyecto también va a ser presentado en el Consejo Federal y en AFA”, expresó a LM Karina Álvarez, presidenta de Pillmatún.

Desde el gobierno rionegrino, Alberto Weretilneck asumió el compromiso de acompañamiento y apoyo a la gestión, poniéndose a disposición también para ayudar en lo que la Liga Confluencia requiera para concretar con el Complejo.