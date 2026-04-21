Los atraparon tras una persecución policial en moto y les encontraron drogas, dinero y una balanza

Es una pareja que se movilizaba en un rodado de alta cilindrada, pero que no pudo escapar del operativo de la BMA. Llevaban cocaína, marihuana y más de 620 mil pesos.

Drogas y un elevado monto de dinero, entre otros elementos, le secuestraron a la pareja detenida en Cinco Saltos.

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la vía pública de Cinco Saltos tras intentar escapar de la policía . Les encontraron drogas , un fuerte monto de dinero , una balanza y otros elementos que hacen presumir que se dedican al negocio del narcomenudeo .

El operativo se llevó a cabo el lunes alrededor de las 20:30 y fue realizado por policías de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ) de Cipolletti y Cinco Saltos que realizaban recorridas preventivas.

Al ingresar al barrio Perón, que se extiende a la vera del canal principal de riego al norte de la localidad, observaron en inmediaciones de una plaza a un grupo de personas en motos , que al advertir la presencia de los uniformados escaparon a toda velocidad en distintas direcciones.

Operativo narco Cinco Saltos 210426 C

Sin embargo, una pareja de jóvenes que se movilizaba en un rodado de alta cilindrada fueron atrapados no muy lejos del lugar.

Al proceder a la requisa con testigos, se constató que ambos transportaban un monto de dinero en efectivo que superó los 620 mil pesos, sustancias compatibles con estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, informaron fuentes de la fuerza.

Las fotos que acompañan al comunicado muestran que tenían billetes de distinta denominación y decenas de pequeños envoltorios negros y blancos parecidos a los Chasqui Bum. También se distinguen profilácticos y un bolso tipo morral con productos de tocador, como un cepillo para el cabello, un pote de crema y otro de desodorante corporal. Se presume que son elementos pertenecientes a la chica.

Qué tenían los envoltorios

Entre lo hallado por los efectivos policiales en poder de los detenidos se destacaron varios envoltorios con sustancia blanquecina y otra vegetal, además de una balanza digital, por lo que se dio inmediata intervención a la Comisaría 7°, con apoyo de efectivos de la Brigada Rural, asegurando el lugar, donde una notable cantidad de curioso se reunió en las inmediaciones.

Con intervención de la Fiscalía Federal, personal del Gabinete de Criminalística y de la Dirección de Toxicomanía realizó las diligencias de rigor, confirmando mediante test reactivo que la sustancia blanquecina era cocaína y la vegetal marihuana. Fuentes del procedimiento detallaron que totalizaron 297,78 gramos de cocaína y 27,2 gramos de cannabis sativa.

Operativo narco Cinco Saltos 210426 B

Los policías procedieron al secuestro de la totalidad de los elementos y la detención de ambos involucrados, quienes fueron alojados en la Comisaría 7° a la espera de la formulación de cargos por infracción a la Ley 23.737. Trascendió que ambos tienen residencia en la misma ciudad.

En tanto, respecto al rodado utilizado, marca Benelli color blanco de 300 cc, se constató pedido de secuestro vigente por un robo denunciado en la Comisaría 41 de Neuquén por lo que se iniciaron además actuaciones por encubrimiento con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente.