Sangriento ataque en Cipolletti: lo acusan de balear a un amigo en el cuello y robarle una moto

Ocurrió el viernes en el Anai Mapu tras una discusión. La víctima está internada en el hospital con el proyectil alojado en la columna vertebral.

Un hombre de 29 años permanece internado en grave estado en el hospital Pedro Moguillansky tras recibir un balazo en el cuello. Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a que tiene la bala alojada en la segunda vértebra , y se presumía que será nuevamente operado en las próximas horas. Un informe médico indica que registra una parálisis que le afecta parcialmente el cuerpo.

El violento incidente se produjo el último viernes en horas de la noche en el interior de una vivienda del barrio Anai Mapu . Poco después del hecho fue detenido un joven de 23 año como principal sospechoso . Ambos serían conocidos.

Durante la mañana de este lunes le formularon cargos por el delito de “ homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con hurto de vehículo dejado en la vía pública”. Esto último porque también se habría apoderado de una moto que se encontraba dentro del inmueble.

Además, a pedido de la Fiscalía representada por Eugenia Vallejos y Jésica Montenegro, quedó en prisión preventiva por el lapso de cuatro meses.

Discusión y un balazo

De acuerdo a lo que se narró en la acusación, el viernes entre las 21 y las 21:45 José Luis Gatica y Cristian Palma Bascur ingresaron al garaje de un domicilio ubicado en la calle Lamarque al 1500 y por causas que forman parte de la investigación comenzaron una discusión que terminó cuando Palma Bascur, oriundo de Bariloche y con antecedentes penales, le disparó un tiro a Gatica, que le dio en el cuello. Luego escapó con una moto Gilera.

Vecinos del sector declararon que escucharon la detonación y que al salir a la calle se encontraron con la víctima tumbada en la vereda, por lo que llamaron a las autoridades. Uno de ellos le brindó ayuda y le cubrió la herida con gasa hasta que llegó una ambulancia en la que lo trasladaron, precisaron las fiscales.

Policías de la Comisaría 45 concurrieron al lugar y realizaron las primeras medidas investigativas junto con el personal del Gabinete de Criminalística que realizó las pericias en la escena y la Brigada de Investigación, coordinados por la Fiscalía. En base a los testimonios recolectados y otras evidencias como intervenciones telefónicas, surgió el nombre de Palma Bascur como principal sospechoso.

Audiencia Palma Bascur

Se trata de un joven de 23 años oriundo de Bariloche que no tiene arraigo en la localidad, como tampoco trabajo estable ni teléfono, según destaca la parte acusadora. Incluso dio como dirección la misma casa donde se produjo el ataque. Además cuenta con antecedentes penales. Cumplió una condena de tres años en prisión y luego un mes en un juicio abreviado. También se destacó que posee en su historial una declaración de rebeldía y captura por un robo cometido en Bariloche.

Al momento de responder las preguntas de rigor que le formularan en la audiencia expresó que se dedica a la venta ambulante. Después, optó por no declarar.

En prisión preventiva

El riesgo de entorpecimiento de la investigación fue el motivo que mencionaron las fiscales para requerir su prisión preventiva, dado además de carecer de residencia fija, presumen que en libertad podría influir sobre los testigos, algunos menores de edad, que residen en el mismo domicilio. De allí que se destacara que "son todos conocidos entre sí".

El defensor Oficial Horacio Briges Doyhenard no se opuso a los hechos imputados ni a las pruebas descriptas, aunque dijo que trabajan en una hipótesis distinta a lo narrado por la Fiscalía.

En cambio objetó la medida cautelar requerida, al señalar que Palma Bascur es ubicable y tiene residencia. Propuso fijar domicilio, presentaciones día por medio en oficina judicial o comisaría, sumado a la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con los testigos y la víctima.

Pero la jueza de Garantías Rita Lucía desestimó los últimos planteos de la Defensa y dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses. También dispuso prisión preventiva por el mismo plazo de la investigación por entender razonables los riesgos procesales.

La investigación y la casa del hecho

Los investigadores lograron determinar que el agresor y la víctima tienen relación cercana y hasta estrechos vínculos familiares, ya que las novias de ambos que son primas.

Pero aún persisten dudas que despejar, pues aparecen datos que llaman la atención y abren un panorama impredecible. Por caso, la vivienda donde ocurrieron los hechos pertenece a la pareja del acusado, donde él mismo dio como lugar de residencia. Allí fue donde la Policía detuvo a Palma Bascur pocas horas después del ataque y es otro punto que genera intriga.

De acuerdo a lo que se mencionó en la audiencia, después de agredir a Gatica escapó en la moto, pero luego volvió. Para esto la Policía ya lo estaba buscando e incluso habían dictado la orden de captura en toda la provincia. Cuando detectaron que había regresado a la vivienda lo fueron a detener y él se entregó.

Audiencia Palma Bascur 3

En cuanto a la víctima, seguía internada con el proyectil alojado en la segunda vértebra de la columna. Ya fue operado en una oportunidad, pero iba ser sometido a una nueva intervención. La lesión es grave, se indicó, y en principio le causó la parálisis de todo el cuerpo. Con el correr de las horas recuperó la movilidad en la parte derecha, pero la izquierda aún permanece inmóvil.

Desde la Fiscalía se indicó que esperan su recuperación para que pueda brindar declaración. Su testimonio sería clave para reconstruir el hecho. Aunque su evolución también determinará el posible agravamiento de los cargos del imputado.

Tanto el arma utilizada como la moto robada aún no fueron encontradas.