Cortarán una transitada calle de Cipolletti durante nueve horas: qué sector estará afectado
La interrupción será este martes por trabajos de gran porte. Piden extremar las precauciones y buscar vías alternativas.
La Municipalidad de Cipolletti informó que este martes 2 de junio se realizará un corte preventivo de tránsito sobre calle Rivadavia, en las intersecciones con O'Higgins y Blas Parera.
La restricción vehicular se extenderá entre las 9 y las 18 horas y afectará la circulación en uno de los sectores más transitados de la ciudad.
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Por qué se interrumpirá el tránsito
La medida responde a tareas de desmontaje de antiguas columnas de hormigón pertenecientes a una línea de media tensión.
Se trata de estructuras de 14,5 metros de longitud, cuya remoción demandará un importante operativo para garantizar la seguridad de trabajadores y vecinos.
Desde el Municipio remarcaron que el corte tiene carácter preventivo y busca evitar riesgos durante la ejecución de las maniobras.
Un operativo con maquinaria pesada
Los trabajos estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa, bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas.
Para concretar el desmontaje se utilizarán tres vehículos especiales: una hidrogrúa con barquilla para el traslado de operarios, otra hidrogrúa destinada a sostener las columnas y un semirremolque para retirar el material.
Recomiendan circular con precaución
Ante la magnitud de las tareas, las autoridades solicitaron a conductores y peatones respetar la señalización del lugar y optar por recorridos alternativos durante el horario del operativo.
El objetivo es minimizar inconvenientes y garantizar que los trabajos puedan desarrollarse de manera segura.
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