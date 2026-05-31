Cortarán una transitada calle de Cipolletti durante nueve horas: qué sector estará afectado

La interrupción será este martes por trabajos de gran porte. Piden extremar las precauciones y buscar vías alternativas.

La restricción vehicular se extenderá entre las 9 y las 18 horas. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti informó que este martes 2 de junio se realizará un corte preventivo de tránsito sobre calle Rivadavia , en las intersecciones con O'Higgins y Blas Parera .

La restricción vehicular se extenderá entre las 9 y las 18 horas y afectará la circulación en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

La medida responde a tareas de desmontaje de antiguas columnas de hormigón pertenecientes a una línea de media tensión.

Se trata de estructuras de 14,5 metros de longitud, cuya remoción demandará un importante operativo para garantizar la seguridad de trabajadores y vecinos.

Desde el Municipio remarcaron que el corte tiene carácter preventivo y busca evitar riesgos durante la ejecución de las maniobras.

Un operativo con maquinaria pesada

Los trabajos estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa, bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas.

Para concretar el desmontaje se utilizarán tres vehículos especiales: una hidrogrúa con barquilla para el traslado de operarios, otra hidrogrúa destinada a sostener las columnas y un semirremolque para retirar el material.

Recomiendan circular con precaución

Ante la magnitud de las tareas, las autoridades solicitaron a conductores y peatones respetar la señalización del lugar y optar por recorridos alternativos durante el horario del operativo.

El objetivo es minimizar inconvenientes y garantizar que los trabajos puedan desarrollarse de manera segura.