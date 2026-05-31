Así cambió el tránsito en uno de las cruces más complicados de Cipolletti
Con drones analizaron el funcionamiento de los nuevos derivadores y semáforos inteligentes. Circulan más de 1.200 vehículos por hora.
A pocos días de la inauguración de las nuevas intersecciones canalizadas en Ruta 65 y Perón, el Municipio de Cipolletti realizó un seguimiento especial para comprobar cómo funciona la obra en la práctica.
Mediante el uso de drones, se observó desde el aire el comportamiento del tránsito en uno de los puntos más transitados de la ciudad. El análisis permitió detectar una mejora sustancial en la fluidez vehicular y en el ordenamiento de la circulación.
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La obra, ejecutada en conjunto con el Gobierno de Río Negro, demandó una inversión superior a los 1.600 millones de pesos y es considerada una de las transformaciones viales más importantes de los últimos años para la ciudad y la región.
Más de 1.200 vehículos por hora
Desde la Secretaría de Fiscalización destacaron que los nuevos derivadores y la incorporación de semáforos inteligentes permitieron reorganizar el flujo de más de 1.200 vehículos por hora, entre automóviles, camiones y transporte pesado.
Según explicaron, la nueva configuración agiliza los tiempos de espera, mejora la circulación y reduce situaciones de riesgo en una zona que experimentó un fuerte crecimiento del tránsito en los últimos años.
El intendente Rodrigo Buteler señaló que el incremento poblacional y el movimiento económico impulsado por Vaca Muerta hicieron necesario adaptar la infraestructura vial a una demanda cada vez mayor.
La tecnología que decide los tiempos de los semáforos
Uno de los aspectos más novedosos de la obra es la incorporación de semáforos inteligentes con tecnología adaptativa.
El sistema cuenta con sensores de detección vehicular, controladores dinámicos y herramientas de análisis asistidas por inteligencia artificial que monitorean en tiempo real el comportamiento del tránsito.
Con esos datos, ajusta automáticamente los tiempos semafóricos según la cantidad de vehículos que circulan por cada acceso, optimizando el flujo y reduciendo demoras.
El plan para llevar el sistema a otros cruces
El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, adelantó que el municipio busca extender esta tecnología a otros sectores conflictivos de la ciudad.
Entre los puntos que están bajo análisis figuran Mariano Moreno y Ruta 151, Mariano Moreno y San Luis, y el cruce de Ruta 22 y Salto.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la movilidad urbana y responder al crecimiento constante del tránsito en Cipolletti.
Una obra pensada para ordenar el acceso a la ciudad
La intervención sobre Ruta 65 permite derivar el tránsito hacia la circulación interna de Cipolletti, la Circunvalación o la Ruta Nacional 22.
Además de los nuevos carriles y derivadores, la obra incluyó semaforización inteligente, ensanchamiento de calzada, iluminación, señalización, cordones cuneta, banquinas pavimentadas y obras complementarias destinadas a mejorar la seguridad vial.
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