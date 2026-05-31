"Inútil", "analfabeta" y "paisana de Maquinchao": Una policía denunció a su jefe por malos tratos

La acusación recayó sobre un subcomisario que está a cargo de la Comisaría 12 de El Bolsón. El relato describe expresiones denigrantes. La Justicia de Paz ordenó una medida especial. La causa seguirá en el fuero laboral.

La oficial de la Policía rionegrina denunció a su jefe por malos tratos. Ambos cumplen servicio en la Comisaría 12 de El Bolsón.

Una oficial de la Policía rionegrina denunció a su jefe por malos tratos . Aseguró que era habitual que le lanzaba palabras hirientes, como “ inútil ” y “ analfabeta ” y que en otras oportunidades le dijo “ paisana de Maquinchao”.

También aseguró que le recriminó que su tarea “le quedaba grande ” y que “se pusiera de cajera en La Anónima”, de acuerdo a lo que afirmó en la presentación realizada el 19 de mayo último.

Tanto la mujer como el hombre se desempeñan en la Comisaría 12 , ubicada en pleno centro de El Bolsón , donde habrían ocurrido los hechos. Según aseveró, trabaja como Oficial de Servicio desde hace cerca de cuatro años, y que en los primeros tiempos “no había mayores problemas ” con el acusado, que ostenta la jerarquía de Subcomisario y ocupaba el cargo de segundo jefe de la unidad.

Sin embargo, aclaró que la relación laboral cambió desde que él asumió la jefatura de la Comisaría “las cosas comenzaron a complicarse, por reiterados maltratos por parte de él”, sostuvo.

Borceguíes policia La joven policía denunció a un superior por acoso y manoseos. Ocurrió en una comisaría del Alto Valle. Archivo

Admitió que, al principio, ella creyó que “debido a situaciones personales, se encontraba más sensible y era por eso que lo que él le decía terminaba por hacerle tanto daño”. Aunque aclaró que “el tiempo fue pasando y ese impacto sobre ella continuaba”.

El primer episodio hostil que mencionó se produjo cuando el Subcomisario se enojó por una intervención que habían tenido ella y otro compañero, y que “comenzó a insultarlos y a desvalorizarlos a ambos de muy mala manera”.

Pero luego “siguió gritándole a ella sola cada vez más fuerte, hasta que ella sintió que ya no podía tolerar más y le dijo que se retiraría”. Agregó que por la decisión que le había anunciado “él se descontroló aún más y continuó con gritos desaforados que se escuchaban en toda la guardia”.

Ella entonces se quebró y se puso a llorar, para después retirarse al baño. Aseveró que “todo el personal de su guardia” quedó “impactado” ante la reacción del jefe, y que quisieron contenerla.

Lo que siguió fue peor

Según el relato de la oficial, ese fue solo el principio, porque a partir de allí, “cada objeción a lo que ella hacía se transformó en un maltrato, siempre rebajándola y disminuyéndola, lo cual es su costumbre”.

Resaltó que palabras como “inútil” o “analfabeta” eran habituales, mientras en algunos momentos también “la quería disminuir diciéndole paisana de Maquinchao”.

Mientras que en añadió que en otra oportunidad le manifestó que “si esa tarea le quedaba grande, se pusiera de cajera en La Anónima, despreciando a la vez otro trabajo igualmente digno”.

Incluso recordó un episodio en el que había vecina esperando para que la atendiera y escuchó todo. Cuando estuvieron a solas, la señora le preguntó, sorprendida, “si él era su jefe y al saberlo le hizo ver que no podía tratarla así”. Aseguró que otras personas fueron testigos de el trato que él le daba. “A todas les pareció que era muy fuera de lugar”, advirtió.

Juzgado Paz El Bolsón.jpg La causa por el vecino borracho y peleador se tramitó en el Juzgado de Paz de El Bolsón. Google

La denuncia fue tramitada en el Juzgado de Paz de El Bolsón, donde se decidió comunicarle al subcomisario Víctor Escobar -el acusado- que “sin perjuicio de sus facultades ordenatorias y disciplinarias respecto de la Comisaría, las disposiciones, órdenes y requerimientos de cualquier tipo, que disponga deberán ser transmitidas a la denunciante no en forma directa sino a través de cualquiera de las personas del plantel, con jerarquía superior a ella”.

La resolución indica además que le informarían a las partes que el expediente sería elevado para su tramitación a la Cámara Laboral de San Carlos de Bariloche, dado que es ese el ámbito para su continuidad.

Sucede que está en vigencia una acordada el Superior Tribunal de Justicia que limita la intervención de la Justicia de Paz en situaciones que correspondan a otro fuero.

En casos como el denunciado por la policía rige la Ley Laboral 5631, que en su Artículo 72 establece un “procedimiento sumarísimo, específico y urgente para casos de violencia y acoso laboral”, por lo que deben intervenir en forma “exclusiva de las Cámaras del Trabajo”.