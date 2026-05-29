La policía rescató 10 caballos abandonados que ingresaban a una pista de aeroclub

Rescataron a caballos en mal estado y abandonados que deambulaban en una zona alejada de la ciudad. Remarcaron que ponían en riesgo vuelos, tránsito y a quienes circulaban por la zona.

La Policía de Río Negro logró rescatar a 10 caballos abandonados que ingresaban al aeroclub y ponían en riesgo la seguridad.

Un amplio operativo desplegado en las inmediaciones del aeroclub de Allen tuvo lugar para rescatar a diez caballos que no solo se encontraban en estado de abandono , sino que además ponían en peligro tanto la seguridad vial como las actividades aeronáuticas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada Rural y la Policía Montada de General Roca , tras un llamado de advertencia del área de Zoonosis local . Según se informó, los equinos ingresaban de manera reiterada al predio del aeroclub mientras se realizaban maniobras con avionetas a baja altura , una situación que elevaba significativamente el riesgo de incidentes.

El escenario que encontraron los efectivos al arribar al lugar era preocupante. Los animales no solo deambulaban dentro del área operativa del aeroclub, sino que también obstaculizaban el acceso al basural municipal cercano, afectando la circulación de vehículos y trabajadores que transitan a diario por la zona.

La combinación de tránsito vehicular, maquinaria pesada y vuelos de aeronaves livianas generaba un contexto de alto peligro. La irrupción de los caballos en medio de estas actividades podría haber derivado en accidentes de gravedad, tanto en tierra como en el aire.

caballos allen Los caballos se encontraban deambulando por zonas cercanas al basural y el aeroclub.

Signos de abandono y maltrato

Más allá del riesgo inmediato, otro aspecto que encendió alarmas fue el estado en el que se encontraban los animales. De acuerdo al informe oficial, varios de los equinos presentaban signos visibles de maltrato: lesiones en sus extremidades, bajo peso y marcas compatibles con el uso prolongado de maneas en mal estado.

En algunos casos, estas ataduras precarias habían provocado heridas abiertas y quemaduras en las patas, lo que evidencia un prolongado descuido. La condición general de los caballos reforzó la hipótesis de abandono, una problemática que en los últimos años ha sido denunciada en distintos puntos del Alto Valle.

Frente a este panorama, el personal policial desplegó un operativo de arreo y contención para evitar que los animales continuarán desplazándose en una zona crítica. Tras varias maniobras, lograron reunirlos y trasladarlos a un sector seguro, donde recibieron las primeras atenciones por parte de veterinarios de Zoonosis.

El procedimiento no terminó allí. Ante las irregularidades detectadas en las marcas identificatorias de varios de los equinos, se dio intervención a Ganadería provincial, que dispuso el secuestro formal de los animales. Esta medida busca esclarecer la titularidad y determinar posibles responsabilidades sobre su estado de abandono.

rescta caballos allen policia 1 El área de Ganadería de la provincia dispuso el secuestro y traslado a una chacra con atención veterinaria.

Traslado y custodia

Finalmente, los caballos fueron trasladados a una chacra de la zona, donde quedaron bajo la figura legal de “depositario fiel”. Allí permanecerán hasta que se regularice su situación administrativa y sanitaria, y se defina su destino final.

Este tipo de medidas apunta no solo a garantizar el bienestar de los animales rescatados, sino también a prevenir que vuelvan a quedar expuestos a situaciones de riesgo o maltrato.

Durante el operativo también intervino personal de Tránsito municipal, que realizó controles en la zona. En ese marco, se procedió al secuestro de un vehículo luego de constatar que su conductora circulaba sin la documentación obligatoria.