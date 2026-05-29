Crimen del comerciante en Bariloche: la reconstrucción del ataque y la búsqueda de los prófugos

Dos sospechosos ya fueron acusados. Investigan una banda muy organizada. Buscan a cuatro personas, que cumplieron diversos roles en el crimen.

La Policía busca aún a cuatro sospechosos por el crimen del comerciante de Bariloche.

La investigación por el asesinato de Elías Miguel , el comerciante de Bariloche asesinado en un violento intento de asalto en su domicilio el domingo 17, suma avances. Más allá de las detenciones efectuadas, los elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal exponen nítidamente que el crimen fue el resultado de un golpe planificado con varios implicados.

La reconstrucción del intento de asalto , ocurrido cerca de las 20 del domingo , revela una minuciosa planificación previa y una clara división de tareas. El grupo criminal inició su incursión ingresando por el sector de un lavadero de autos ubicado sobre la calle Rivadavia .

Como primer paso estratégico para garantizar su impunidad, los delincuentes utilizaron una escoba para girar las cámaras de seguridad del comercio y evitar que sus rostros quedaran registrados.

Una vez anulada la vigilancia inmediata, rompieron el cerco perimetral de la vivienda de la víctima. Para franquear el ingreso principal, la banda no improvisó métodos comunes de fuerza: reventaron la puerta utilizando un ariete, una herramienta táctica que demuestra el nivel de equipamiento logístico de la organización.

Allanamientos Bariloche La Policía busca aún a cuatro sospechosos por el crimen del comerciante de Bariloche.

Según el esquema expuesto en las audiencias de formulación de cargos, los roles estaban estrictamente asignados: tres de los atacantes ingresaron directamente al inmueble con fines de robo, mientras que un cuarto sujeto permaneció en la vía pública cumpliendo la función de hacer de campana.

La sincronización de la banda contemplaba además una vía de escape coordinada mediante el uso de al menos dos vehículos encargados de trasladar al grupo una vez consumado el hecho, lo que confirma la participación de una estructura de apoyo exterior.

El tiroteo y la detención de los sospechosos

La planificación de la banda encontró resistencia dentro de la propiedad, donde se produjo un violento intercambio de disparos entre los asaltantes y Elías Miguel. El comerciante recibió un impacto de bala en el abdomen y falleció minutos más tarde en un sanatorio de la ciudad. Sin embargo, el propietario llegó a defenderse: producto del enfrentamiento, el imputado Franco Alí González habría recibido un disparo en el ojo derecho.

La detención de González se materializó cuando este se presentó por sus propios medios en la guardia del hospital zonal para recibir asistencia médica. Al ser identificado, se constató además que poseía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Chubut.

El segundo detenido e imputado en la causa es Juan Bonnefoi. Ambos hombres ya enfrentan cargos formales ante la Justicia, acusados como coautores de homicidio en ocasión de robo agravado.

Cuatro prófugos bajo la lupa de la Justicia

A pesar de estos avances, el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostiene que el golpe involucró a un mínimo de seis personas, por lo que la Justicia busca intensamente a otros cuatro sospechosos que se encuentran prófugos:

El tercer asaltante que ingresó a la vivienda junto a Juan Bonnefoi y Franco Alí González .

El cuarto sujeto que permaneció en la calle haciendo de campana.

El conductor de uno de los autos utilizados para trasladar a los delincuentes.

El conductor del segundo vehículo vinculado de forma directa al hecho.

Evidencias científicas y secuestros clave

Las líneas de investigación avanzaron firmemente sobre el rastro automotor de la organización. Uno de los automóviles ya fue hallado en un taller de chapa y pintura situado sobre la calle Sargento García, en el barrio 2 de Abril.

Se trata de un Renault Clio cuyas características coinciden con los registros de las cámaras de seguridad de una gomería de la zona y de otros comercios ubicados en la intersección de Tiscornia y Rivadavia, las cuales captaron el vehículo en inmediaciones del domicilio la noche del crimen.

Finalmente, el sábado pasado se ejecutaron múltiples allanamientos en el sector del Alto de Bariloche. Durante estos operativos, la Fiscalía recuperó diversos elementos vinculados a la causa. Los peritajes científicos aportaron un dato crucial: las muestras de sangre encontradas durante los procedimientos realizados en el barrio Nahuel Hue presentaron coincidencias genéticas con el perfil de Franco Alí González, consolidando la evidencia física contra el grupo criminal.