Un auto se estrelló contra una comisaría y su conductor gritó que llevaba una bomba

Se presume que sufrió alucinaciones por drogas o alcohol. Gritaba que llevaba explosivos. Tras ser reducido fue trasladado a un centro de salud.

El Volkswagen Golf color gris quedó sobre la vereda de la Comisaría 3ra. El cartel institucional impidió que se metiera en el edificio. El conductor fue demorado y luego trasladado al hospital.

Un auto chocó contra el frente de la Comisaría Tercera , ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento, pleno centro de General Roca. El conductor fue inmediatamente reducido por policías de la misma unidad, que salieron al exterior al escuchar el estruendo del impacto. Una versión indica que el hombre, de 46 años de edad, estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas y que habría sufrido un episodio de alucinaciones.

El hecho ocurrió durante los minutos de este jueves y generó un enorme revuelo, ya que además gritó que dentro del vehículo, un Volkswagen Golf color gris, había un artefacto explosivo.

El vehículo terminó sobre la vereda, donde se estrelló contra el cartel institucional de la dependencia. Se presume que ese obstáculo y el cordón cuneta evitó que el rodado se introdujera en la unidad policial.

Fuentes de la fuerza informaron que el violento episodio tuvo como un punto de inició un incidente de tránsito ocurrido momentos antes, cuando el mismo rodado embistió a una mujer que circulaba en una motocicleta sobre calle 25 de Mayo, y que luego el conductor del Golf continuó su marcha realizando maniobras peligrosas por distintas arterias de la ciudad.

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Posteriormente, al llegar a la esquina con calle Sarmiento, el sujetó dirigió el vehículo hacia el frente de la Comisaría Tercera, intentando ingresar al edificio. Sin lograrlo, realizó una maniobra en reversa e impactó contra una columna ubicada en el sector de acceso a la dependencia policial.

Luego del hecho, el hombre descendió e intentó escapar, al tiempo que manifestó a viva voz que dentro del automóvil "había una bomba activada". Ante la amenaza, los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión, a la vez que se activaba el protocolo correspondiente, que incluía la convocatoria de personal especializado en explosivos y del Gabinete de Criminalística.

Motociclista con heridas leves

La motociclista involucrada en el siniestro fue asistida en el lugar y presentó lesiones leves. Más tarde, efectivos especializados realizaron una inspección integral del vehículo y descartaron la presencia de elementos explosivos.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública y daño calificado, además de que el hombre continúe aprehendido.