La Municipalidad desarticuló un punto ilegal de "trapitos"

El operativo se realizó detrás del Sanatorio Río Negro ante las denuncias de vecinos por exigencias de pago para estacionar o lavado de autos. Una práctica prohibida en Cipolletti.

Cipolletti se convirtió en una ciudad pionera en la región en este tipo de controles para erradicar la actividad de "trapitos", una medida replicada en otras localidades.

La Municipalidad de Cipolletti realizó un operativo de control y ordenamiento en cercanías del Sanatorio Río Negro . La intervención surgió a partir de identificar a un grupo de personas conocidas como “trapitos ” que realizaban actividades prohibidas como el cobro indebido por estacionamiento y el lavado informal de vehículos en la vía pública.

El procedimiento se realizó en el sector del estacionamiento ubicado detrás del centro de salud, a partir de reiteradas denuncias y reclamos de vecinos, que expresaron que se sintieron intimidados y obligados a entregar dinero para poder estacionar en la zona.

Durante el operativo, el personal municipal notificó a los involucrados sobre la ordenanza municipal vigente que prohíbe este tipo de actividades en la vía pública. Además, los agentes municipales llevaron adelante el secuestro de los elementos utilizados para desarrollar las tareas, como trapos, escobilla y botellas con jabón líquido.

La Municipalidad explicó que este tipo de controles tienen como objetivo proteger a los vecinos y garantizar el uso libre y seguro del espacio público. Estas intervenciones buscan evitar situaciones de presión, intimidación o extorsión para quienes circulan o estacionan en diferentes sectores de la ciudad.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 13.25.51 (1) Los "trapitos" se habían instalado un lavadero irregular en la zona del estacionamiento del Sanatorio de Río Negro.

Cipolletti, una ciudad pionera en prohibir la actividad de "trapitos"

Cipolletti fue una de las primeras ciudades de la Patagonia en el diseño y aplicación de una ordenanza municipal específica para regular y erradicar la actividad ilegal de trapitos, lavacoches y limpiavidrios en esquinas y sectores de la localidad. Se trata de una normativa aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante y comenzó a aplicarse con operativos preventivos en distintos puntos de la ciudad.

En ese sentido, el secretario de Fiscalización de la Municipalidad de Cipolletti, Diego Zúñiga, destacó: “Vamos a seguir trabajando barrio por barrio y en distintos puntos de la ciudad para recuperar el orden, cuidar a los vecinos y garantizar que nadie sea obligado a pagar por algo que no quiere”.

E.C.P TRAPITOS (23) - copia Cipolletti se convirtió en una de las primeras ciudades en erradicar la actividad de los "trapitos". Estefania Petrella

El secretario señaló que la decisión política de avanzar sobre este tipo de actividades ilegales permitió otorgar más tranquilidad y seguridad a los vecinos, convirtiendo a Cipolletti en una ciudad pionera en la región en este tipo de controles, una medida replicada en otras localidades.

El operativo contó con la participación de inspectores municipales y personal de apoyo, y los jóvenes quedaron notificados de la nueva normativa que prohíbe la actividad de limpiavidrios en todo el ejido de Cipolletti.