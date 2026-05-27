Viajó a otra provincia y su ex le vendió la casa: qué resolvió la Justicia

La mujer habitaba la vivienda junto a sus tres hijas en la zona norte de Cipolletti. El hombre arregló el alquiler del inmueble pero después aceptó cuotas en forma de pago.

El hombre aprovechó la ausencia de su ex mujer para entregar la vivienda a dos mujeres y comenzar a cobrar un alquiler. Foto: Archivo.

Un vínculo de pareja marcado por la violencia y la manipulación, que tuvo tres hijas y habitaban una vivienda en la zona norte de Cipolletti terminó de la peor manera cuando el hombre vendió la casa mediante un engaño, lo que provocó que su familia se quedara sin techo.

El hombre aprovechó un momento de ausencia de su ex mujer para entregar el inmueble a dos personas, primero a modo de préstamo y luego mediante el cobro de un alquiler , con finalidad de venta .

El conflicto comenzó en el 2021 cuando la mujer tuvo que viajar de urgencia a una provincia del norte argentino para asistir a un familiar que tenía problemas de salud. Dada la ausencia de su ex esposa , el hombre aprovechó para entregar la vivienda a dos mujeres, quienes se comprometieron a entregar dinero en cuotas , con el objetivo de comprar la casa.

La casa disputada está ubicada en la zona norte de Cipolletti, en un asentamiento que obtuvo reconocimiento de barrio recientemente por parte de la Municipalidad. La mujer habitó por años la vivienda junto a sus tres hijas, incluso, cuando la menor nació fue inscripta en el Registro Civil con ese domicilio en el DNI.

La mujer al iniciar la demanda con representación de un defensor público, incorporaron diversas pruebas como el Acta de Tenencia Precaria otorgada por la Municipalidad y facturas de servicios a su nombre, documentos para acreditar su propiedad.

casa recuperada ippv.jpg La vivienda había sido regularizada en un barrio recientemente por la Municipalidad de Cipolletti.

Las inquilinas comenzaron a pagar cuotas para comprar la vivienda

En un primer momento, el arreglo entre el hombre y las inquilinas fue de forma verbal, temporal y gratuita con el objetivo de brindar una asistencia habitacional, ya que las mujeres no contaban con un techo.

Posteriormente, se pactó una transacción de dinero en concepto de cuotas para vender la vivienda. Sin embargo, luego se verificó que la normativa municipal le prohibía ceder o alquilar el lote.

Las demandadas y ocupantes del inmueble, respondieron que habían pagado varias cuotas al hombre y que en diciembre de 2023 firmaron un boleto de compraventa con él. También argumentaron que la dueña ya tenía otra casa, recientemente adjudicada una vivienda social junto a su ex pareja, lo cual consideraban incompatible.

casas en roca El acta de tenencia precaria estaba a nombre de la mujer, por eso el hombre no tenía facultades para vender el inmueble.

El acta de tenencia precaria y los servicios figuraban con el nombre de la mujer

Tras escuchar a las partes, la Unidad Procesal Civil, Comercial, Minería y Sucesiones de Cipolletti resolvió ordenar el desalojo de la vivienda y la restitución a su dueña, es decir la demandante.

Los argumentos detallaron que la venta por parte del ex esposo de la mujer fue inválida, ya que el Acta de Tenencia Precaria figuraba exclusivamente el nombre de la mujer y dicho documento prohíbe de forma expresa e intransferible la venta, cesión o locación del inmueble.

Por esta razón, el hombre no tenía facultades legales ni título de propiedad para vender la casa.

El magistrado también tuvo en cuenta para su resolución la perspectiva de género y situaciones de vulnerabilidad. Se constató que la mujer fue víctima de situaciones de violencia intrafamiliar y económica por parte de su exesposo. Se determinó que el préstamo de la vivienda se originó bajo presiones y manipulación, aprovechando la debilidad de la denunciante.

Casa llave en mano.png La Justicia de Río Negro ordenó el desalojo de la vivienda y restitución a su dueña, la demandante.

En su resolución, el juez rechazó la defensa de las demandadas y ordenó desocupar y restituir la casa. Además, ratificó que la mujer mantiene plenamente legítimo su derecho al uso del inmueble, es decir, la mujer tendrá posesión permanente de la vivienda, para garantizar el techo a sus hijas.

¿Cómo acceder a la Defensa Pública en Cipolletti?

El Centro de Acceso a la Defensa Pública (Cadep) se encuentra ubicado en el primer piso de Roca y Sarmiento. La atención presencial es de lunes a viernes de 7:30 a 13.30. También se pueden comunicar por Whatsapp al 2996 31-1684.