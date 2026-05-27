Río Negro lanza en Cipolletti el programa "La Provincia a tu alcance"

Desarrollo Humano busca acercar recursos institucionales y garantizar el acceso a derechos en los barrios periféricos de la ciudad con operativos territoriales semanales.

El Gobierno de Río Negro , a través del ministerio de Desarrollo Humano , pondrá en marcha este jueves 28 de mayo el Programa “La Provincia a tu alcance”. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental acercar los recursos institucionales del Estado provincial directamente a los barrios periféricos de Cipolletti , promoviendo la inclusión social y facilitando el acceso a derechos fundamentales de la población.

El diseño del programa contempla la ejecución de operativos territoriales articulados con distintas áreas ministeriales para brindar asesoramiento, acompañamiento integral, espacios de escucha y contención, así como respuestas concretas a las necesidades detectadas en cada sector.

Los destinatarios priorizados por esta política pública son las familias en situación de vulnerabilidad social , personas adultas mayores, mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en situación de violencia o vulnerabilidad, personas con discapacidad o en proceso de evaluación, y niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Primer operativo en el predio de Camioneros

La implementación se realizará mediante dispositivos itinerantes que recorrerán la ciudad con una frecuencia semanal. El primer encuentro formal tendrá lugar este jueves 28 de mayo, en el horario de 8:30 a 13, en el salón del predio de Camioneros.

Durante esta primera jornada, se brindará atención personalizada y orientación en trámites para los habitantes de los barrios María Elvira, Rincón Argentino e Isla Jordán. Además de la asistencia directa, el personal técnico realizará derivaciones institucionales y coordinará actividades grupales y comunitarias orientadas a fortalecer el tejido social local.

Cronograma de actividades

Con el fin de asegurar una cobertura territorial amplia y planificada, las autoridades provinciales confirmaron cómo continuará el cronograma de atenciones del programa en los diferentes sectores de la localidad:

4 de junio: Centro de Promoción Comunitaria del barrio Costa Sur .

. 11 de junio: Centro de Promoción Comunitaria del barrio Puente 83 Sur .

. 18 de junio: Atención en la Delegación.

25 de junio: Actividades en el Punto Digital .

. 2 de julio: Centro de Promoción Comunitaria del barrio Ferri.

Abordaje interdisciplinario en el territorio

Para lograr un abordaje integral eficaz, el equipo de trabajo estará compuesto por profesionales y personal técnico pertenecientes a áreas clave del Estado. Entre ellas participará el área de Desarrollo Social de la Provincia, la subsecretaría de Violencia de Género y Diversidad, la Junta Evaluadora de Salud (dedicada específicamente a la orientación y evaluación de discapacidad) y la subsecretaría de Adultos Mayores.

Esta confluencia de organismos en un mismo espacio físico busca unificar y simplificar las políticas públicas vigentes, consolidando una presencia estatal cercana y accesible para resolver las problemáticas comunitarias de manera directa en el territorio.