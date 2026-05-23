Negó tener hijos para cobrar toda la herencia de su esposa fallecida: ¿le creyó la Justicia?

Había abandonado a sus hijos en Río Negro y apareció para intentar llevarse una suma millonaria. Su perverso plan marchaba perfecto...

Un fallo judicial en Bariloche determinó la exclusión por indignidad hereditaria de un hombre que había iniciado la sucesión de su esposa fallecida asegurando que no existían más herederos. La drástica decisión del magistrado civil no solo lo apartó del proceso, sino que además anuló la declaratoria de herederos que previamente lo había favorecido.

El caso comenzó en 2018 cuando el individuo abrió el trámite sucesorio tras la muerte de su esposa, de quien se encontraba separado de hecho desde hacía décadas. Ante la pregunta del juzgado sobre si la mujer tenía descendencia, el hombre mintió deliberadamente diciendo que no para cobrar toda la herencia .

Esto provocó que en 2019 fuera reconocido legalmente como el único heredero de una porción de un inmueble familiar. Sin embargo, la historia dio un vuelco total en 2022. Los seis hijos de la mujer -cinco de los cuales también eran hijos biológicos del hombr- se presentaron en el expediente para denunciar la omisión.

Los hermanos no solo exigieron ser incorporados a la herencia, sino que iniciaron un incidente en 2023 para expulsar formalmente a su progenitor del proceso.

Los hijos revelaron ante la Justicia que el progenitor había abandonado el hogar familiar en 1983 cuando varios de ellos eran menores de edad, perdiendo desde entonces todo tipo de contacto. La madre tuvo que afrontar en absoluta soledad la crianza y manutención de la familia.

justicia

Para fundamentar la demanda, los hijos aportaron pruebas contundentes:

Una declaración jurada de 1987 que acreditaba la separación y la falta de asistencia.

que acreditaba la separación y la falta de asistencia. Registros de las denuncias por abandono de hogar y reclamos de alimentos iniciados por la madre.

y reclamos de alimentos iniciados por la madre. Testimonios de vecinos y allegados que ratificaron la total ausencia del padre durante décadas.

A pesar de ser notificado de las graves acusaciones, el hombre no contestó la demanda, un silencio que el juez Civil valoró negativamente al momento de dictaminar.

Sentencia por indignidad hereditaria

El magistrado consideró totalmente probado que el demandado incumplió gravemente con sus deberes de asistencia económica y alimentaria hacia su esposa e hijos.

Debido a esta conducta, aplicó la figura jurídica de indignidad hereditaria, que desplaza del derecho a heredar a quienes cometen faltas graves contra el fallecido. La situación se agravó al descubrirse que en 2020 el hombre utilizó la declaratoria fraudulenta para beneficiarse patrimonialmente, interviniendo mediante un apoderado en una escritura vinculada al inmueble en disputa.

Con este panorama, la Justicia resolvió retirarle todos los derechos hereditarios al hombre y anular los actos previos que lo favorecían. En contrapartida, el expediente sucesorio fue rectificado y los seis hijos quedaron reconocidos como los legítimos y únicos herederos de los bienes de su madre.