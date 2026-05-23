Venían al Alto Valle y se les cruzó una vaca en plena ruta: el saldo del brutal accidente

En la camioneta, cuya parte frontal quedó destruida viajaban tres personas. La reacción inmediata de los ocasionales testigos del violento choque.

Pudo ser una tragedia. Un violento accidente se registró durante la noche de este viernes sobre la Ruta Nacional 250 , a la altura de General Conesa , cuando una camioneta impactó contra una vaca que se atravesó sobre la calzada .

El espectacular siniestro vial ocurrió cerca de las 22, a la altura del kilómetro 164 aunque el vehículo fue hallado finalmente en el sector del kilómetro 162, sobre la banquina derecha en sentido Conesa–Pomona .

Hasta el lugar acudió personal policial de la Comisaría local, que constató el despiste de una camioneta Kia Sorento blanca , la cual presentaba importantes daños en toda la parte frontal producto de la fuerte colisión.

Al momento de la llegada de los efectivos, el vehículo ya no tenía ocupantes en su interior, debido a que habían sido trasladados previamente al hospital de General Conesa por automovilistas que circulaban por la zona.

accidente Pomona

A unos 50 metros del rodado, sobre la banquina contraria, también encontraron sin vida a un animal vacuno de pelaje pampa colorada, que habría sido el causante del siniestro.

Según relató el conductor a las autoridades, viajaban desde Viedma con destino a General Roca cuando el animal se cruzó repentinamente sobre la ruta y no logró esquivarlo, provocándose el fuerte impacto y posterior despiste.

En la camioneta viajaban dos personas mayores de edad y una menor de edad, quienes fueron examinados por el médico policial. Afortunadamente, pese a la violencia del choque y al estado en que terminó el vehículo, los tres ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve, informó el sitio Noticias Net.

En el lugar también trabajó personal de Bomberos Voluntarios de General Conesa, que realizó tareas preventivas y procedió a cortar el suministro eléctrico de la camioneta para evitar riesgos mayores.

El episodio volvió a poner en discusión la presencia de animales sueltos sobre rutas de la región, una problemática que periódicamente genera situaciones de extrema peligrosidad para quienes transitan de noche por los caminos rionegrinos.