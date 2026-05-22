Taxistas de duelo en Cipolletti y Neuquén por dos pérdidas irreparables en pocas horas: "Increíble"

Un paro cardíaco y una enfermedad se llevaron a "dos compañeros muy queridos". Lo lloran el barrio Santa Clara, todo Cipo y también la vecina capital.

No trabajaron juntos pero sí fueron contemporáneos y se habrán cruzado muchas veces en las esquinas y paradas de nuestra ciudad . El ambiente de los taxistas de Cipolletti y la región se encuentra sumido en un profundo luto tras conocerse el fallecimiento, en las últimas horas, de dos reconocidos y queridos trabajadores del sector : Víctor Castro (48 años) y Luis “El Topo” Godoy (79).

La doble e irreparable pérdida golpeó con fuerza a los "tacheros", quienes expresaron su dolor en redes sociales y recordaron con enorme cariño la trayectoria y el valor humano de ambos conductores. LM Cipolletti habló con dos compañeros directos de ambos, quienes destacaron la calidad humana de dos taxistas de lujo. "Increíble que se fueron casi juntos", resumió en medio de la congoja uno de ellos.

La madrugada de este viernes trajo la triste noticia de la muerte repentina de Víctor Castro , quien sufrió "un paro cardíaco" a los 48 años . Aunque se había mudado a Neuquén donde en paralelo trabajaba últimamente como placero para la Municipalidad de la vecina capital, su huella en Cipolletti seguía intacta.

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Castro se desempeñó durante años en el ambiente de los autos de alquiler locales y formó parte del equipo del tradicional Servi Taxi hasta hace apenas dos años.

Tras enterarse del deceso, Charly, un referente del sector, lo describió con profunda emoción como un "gran compañero y persona", reflejando el sentir de decenas de colegas que compartieron paradas y viajes con él. "Murió de un paro cardíaco, una pena porque era un tipazo. Vivía en Neuquén y trabajaba como placero actualmente, era empleado municipal aunque los fines de semana tengo entendido que seguía haciendo algunos viajecitos con el auto".

Dolor por la partida de un histórico: “El Topo” Godoy

Casi en simultáneo, la comunidad del volante despidió a otro de sus grandes referentes históricos. Luis “El Topo” Godoy falleció luego de batallar contra una dura enfermedad.

ECP TAXI.JPG Estefania Petrella

Godoy, un taxista de larga trayectoria en la localidad, dejó una marca imborrable durante sus años de servicio en la empresa Radio Taxi. Apenas se conoció la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias y recuerdos afectuosos que coincidieron en calificarlo como un "ser humano extraordinario".

"Treinta años estuvo trabajando acá. Se retiró ya de grande, cuando no podía renovar el carnet... Pero recuerdo que empezó cuando estábamos en la otra sede, compró un Peugeot 504 si la memoria no me falla. Fue adherente de la empresa mucho tiempo. Una excelente persona", lo describió Ariel, el dueño de Radio Taxi, en declaraciones a este medio.

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A modo de anécdota simpática, contó: "No me olvido más que en aquel tiempo le traía casi todos los días una bolsa de caramelo de regalo a mi hija, mi mujer lo retaba -risas-, siempre colaborando. Eternamente agradecidos al Topo".

Por último, contó que Godoy tenía dos hijos varones y que "se llevaba bien con todo el mundo, era de la vieja escuela. Muy conocido en el barrio Santa Clara, su esposa es maestra, gran persona también".

E.C.P MOVILIZACION TAXIS (8) Estefania Petrella

La partida de ambos choferes deja un vacío enorme en las calles y en el corazón de una comunidad de taxistas que hoy llora a dos de sus integrantes más respetados.