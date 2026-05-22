Más de una semana sin rastros: la búsqueda de Jeremías Valenzuela se intensifica

Efectivos policiales, Prefectura, Protección Civil y perros rastreadores peinan chacras y los ríos en la búsqueda del joven de 28 años.

Jeremías Aarón Valenzuela tiene 28 años, mide 1,70 metros, es delgado, de tez trigueña y pelo corto negro. Esos son los datos con los que cuentan las autoridades para encontrarlo. Fue visto por última vez el 14 de mayo, alrededor de las 7 de la mañana en su vivienda del barrio 10 de Enero, ubicado detrás del casino de Cipolletti . Desde entonces, su paradero es un completo misterio .

Vestía un pantalón azul oscuro con franjas refractarias y un buzo gris claro. Estaba descalzo. En ese estado salió corriendo hacia la zona de chacras en un estado de exaltación que, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, podría estar relacionado con el consumo problemático de sustancias. Han pasado más de siete días y Jeremías no aparece.

Un operativo que no da tregua

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en la causa y dispuso medidas de refuerzo para intensificar la búsqueda. En coordinación con efectivos de la Policía de Río Negro, el grupo especial de canes y personal de Prefectura Naval Argentina, los rastrillajes se concentran en las zonas de chacras cercanas al barrio donde el joven fue visto por última vez.

La búsqueda también se extendió al agua. Los trabajos de rastreo se llevan adelante sobre las márgenes y el lecho del río Neuquén y del río Negro, en la región al sur de los puentes carreteros. Las zonas de pesquisa se fueron ampliando tanto por tierra como por agua a medida que avanzan los días sin novedades positivas.

La Dirección de Protección Civil del Municipio de Cipolletti también se sumó a las tareas. Esta semana, incluso, aportó embarcaciones para recorrer los márgenes del río Negro con mayor precisión y cobertura.

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Entrevistas, testimonios y pedido de colaboración

En paralelo al trabajo de campo, el equipo fiscal avanzó en la recopilación de información. Se realizaron entrevistas a vecinos, familiares y allegados de Jeremías con el objetivo de trazar una línea de tiempo precisa sobre sus movimientos y estado de situación previos a la desaparición.

La fiscalía también solicitó formalmente la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Jeremías Aarón Valenzuela puede comunicarse con la Fiscalía de Turno al teléfono (0299) 154167314, con la comisaría más cercana a su domicilio o a través de la línea de emergencias 911.

Otra búsqueda en el Alto Valle

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de González Mateo Cristian Emanuel, un joven de 24 años que desapareció el 17 de mayo y desde entonces no volvió a su domicilio de General Roca.

Según se informó oficialmente, Mateo fue visto por última vez cuando salió de su casa y no regresó, lo que generó una fuerte preocupación entre sus familiares y allegados.

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Al momento de ausentarse, el joven circulaba en una bicicleta rodado 26 color negro y azul. Vestía una campera negra, gorro de lana azul, jean celeste y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila negra y utilizaba anteojos recetados de color negro.

Desde la fuerza policial detallaron que Mateo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,69 metros, tiene cabello negro, tez blanca y ojos oscuros.

La búsqueda está siendo encabezada por personal de la Comisaría 31° de General Roca, que solicitó colaboración inmediata de vecinos y conductores que puedan aportar algún dato sobre sus movimientos. Ante cualquier información, se pidió comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.