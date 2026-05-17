Buscan intensamente a un joven de 28 años en Cipolletti: el pedido urgente de la Policía

Jeremías Aarón Valenzuela fue visto por última vez en Cipolletti. La Policía difundió su foto y pidió colaboración urgente a la comunidad.

La Policía de Río Negro lanzó una solicitud de paradero para dar con Jeremías Aarón Valenzuela , un joven de 28 años que es intensamente buscado en Cipolletti .

Desde la Comisaría Cuarta difundieron su fotografía y detalles físicos para intentar localizarlo lo antes posible. El pedido generó preocupación entre familiares y allegados, mientras continúa el operativo de búsqueda.

Según informaron las autoridades, Valenzuela es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello corto de color negro.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón jogging largo negro con la inscripción “Reflectaría Puma” y un buzo color lila/violeta con un detalle en el hombro izquierdo.

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Además, indicaron que presenta problemas de consumo de sustancias, dato que fue incorporado al pedido oficial de búsqueda.

El pedido urgente de la Policía

La Policía solicitó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato puede resultar clave para encontrar al joven y avanzar con la búsqueda en Cipolletti y la región.