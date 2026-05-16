El último mensaje cargado de solidaridad de Nathy, la joven cipoleña que esperaba un trasplante de corazón

Pese a las cadenas de oración de toda la ciudad, el milagro no sucedió y la pérdida de la joven dejó un dolor irreparable en la región. El último posteo con una noticia de LM Cipolletti.

La muerte de Nathy “Pato” Uribe dejó un profundo dolor en todo Cipolletti , tras la confirmación de su propia madre, que informó la partida de la joven cipoleña el martes 12 de mayo. La mujer debía someterse a una compleja cirugía del corazón en Buenos Aires y su estado de salud mantenía en vilo a toda la región.

Durante las últimas semanas, muchísima gente se sumó a las masivas cadenas de oración para pedir por su recuperación, en un movimiento solidario que traspasó las redes sociales.

A pesar de los esfuerzos médicos y del acompañamiento de la comunidad, el desenlace fue inevitable . Los días previos estuvieron marcados por la urgencia de su cuadro clínico y la espera que un milagro que finalmente no llegó.

La última publicación cargada de empatía de Nathy

Con la partida de la joven, su perfil en las redes sociales quedó como un reflejo de sus convicciones, valores y temas que despertaron su interés. En ese sentido, Natalia publicó el último mensaje cargado de solidaridad para ayudar a un reconocido folklorista de la región.

La última publicación de Nathy sirvió para apelar a la empatía de la comunidad de Cipolletti y del Alto Valle, con el objetivo de que participen en la campaña de recaudación de fondos para el folklorista Antonio Martínez.

La joven cipoleña eligió la noticia de LM Cipolletti para difundir las actividades culturales como peñas y bingos solidarios para financiar los gastos de una delicada operación.

publicacion lmc Natalia, la joven cipoleña comprometida con las causas solidarias de la región.

“Historias...No es fácil cargar con una enfermedad...Nos seguimos dando una mano gente!! A compartir!!!” publicó Uribe en su último posteo en redes el pasado 16 de abril.

El doloroso destino de la vida provocó que Natalia pierda la vida en una delicada situación de salud, como la que transitaba el músico folklorista por el que pedía colaboración y empatía. La joven comprometida por el dolor ajeno, invitaba a sus amigos y familiares a colaborar con la causa.

Las emotivas palabras de su madre en las redes sociales

El angustiante anuncio fue realizado por su madre a través de las redes sociales, donde compartió un mensaje de profunda despedida y agradecimiento:

"Nathy Pato Uribe partió a su descanso eterno el martes 12 de mayo después de las 20.00 hs. Como familia agradecemos infinitamente todo el acompañamiento y el apoyo recibido desde el primer momento. Sentimos que ella recibió todo el amor que le brindaron a través de la oración y las buenas intenciones. Algunos hasta sin conocerla".

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En su texto y en medio del dolor, la mujer describió el duro proceso que atravesaron:

"Fueron demasiados días de altibajos, ilusiones rotas y sufrimiento. Por eso deseamos no exponer más tanto dolor y decidimos realizar una despedida muy íntima y con la familia más cercana. Agradecemos sinceramente el respeto por nuestro duelo y continuamos en oración por el alma de Nathy y la restauración de nuestra vida". "Fueron demasiados días de altibajos, ilusiones rotas y sufrimiento. Por eso deseamos no exponer más tanto dolor y decidimos realizar una despedida muy íntima y con la familia más cercana. Agradecemos sinceramente el respeto por nuestro duelo y continuamos en oración por el alma de Nathy y la restauración de nuestra vida".

Finalmente, dedicó unas líneas directas a la memoria de su hija: "A VOS NATHY: Quienes te amamos siempre te recordaremos con esa sonrisa hermosa, tu carcajada contagiosa y tu presencia ruidosa tan particular. Jamás pasaste desapercibida por esta vida . Gracias. Gracias. Gracias".

El posteo recibió numerosos comentarios de condolencias, apoyo a la familia y el recuerdo de Nathy. "Lamentamos su partida! Jamás olvidaré esa sonrisa y su humor tan pícaro! Nos volvimos a encontrar después de un tiempo y la verdad era una alegría verla siempre. Te extrañaremos mucho", por ejemplo indicó Nicolás.

"Fuerza a su familia, a su mamá en especial. Solo la recordaré por ser una linda persona y su sonrisa. Que descanses en paz Pato, besos al cielo", la despidió María.