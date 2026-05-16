Frío polar en Cipolletti: cuándo comenzarán las heladas de hasta 5 grados bajo cero

El pronóstico del tiempo anticipó jornadas con tiempo estable con un marcado descenso de la temperatura. Recomendaciones para la llegada de las primeras heladas.

El Pronóstico anunció la llegada de las primeras heladas a la región.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó un fin de semana fresco con un marcado descenso de la temperatura en Cipolletti . El pronóstico del tiempo también anunció la llegada de las primeras heladas en la región, con temperaturas que llegarán a los 4 grados bajo cero y una máxima de 12 durante la tarde.

El arranque de la jornada será particularmente frío . A las 9 de la mañana se anuncian apenas 4 grados con cielo completamente soleado y viento leve del sector sur con ráfagas de entre 4 y 6 kilómetros por hora. Hacia las 10, la temperatura subirá lentamente hasta los 6°C, aunque el ambiente continuará fresco en toda la región.

Cerca del mediodía comenzará el ascenso más marcado de la temperatura. Para las 11 se esperan 9 grados y una hora más tarde el termómetro llegará a los 10°C, con viento suave del sur y cielo despejado. El sol será protagonista durante toda la mañana. Las temperaturas bajo cero darán comienzo a la llegada de las primeras heladas a la región.

Durante la tarde el tiempo se mantendrá estable en Cipolletti. A las 14 horas la máxima alcanzará los 12 grados con viento del oeste entre 4 y 15 kilómetros por hora. Las condiciones continuarán agradables y sin la presencia de nubes, lo que favorecerá los planes y actividades al aire libre.

El otoño en Cipolletti El sábado 9 de mayo en Cipolletti comenzará fresco pero con el cielo despejado. Anahí Cárdena

Hacia las 17 la temperatura permanecerá en torno a los 12°C, aunque comenzará un progresivo descenso térmico acompañado por viento moderado del oeste con ráfagas de hasta 19 kilómetros por hora. A pesar del ingreso de aire más fresco, el cielo seguirá completamente despejado.

Por la noche volverán las bajas temperaturas. A las 20 se anticipan 8 grados con cielo despejado y viento leve, mientras que cerca de la medianoche el termómetro caerá hasta los 5°C. El cierre de la jornada tendrá condiciones frías pero estables, típicas del invierno en el Alto Valle.

El otoño en Cipolletti El frío comenzará a sentirse en la región. Anahí Cárdena

¿Cómo estará el tiempo el domingo?

Cipolletti atravesará un domingo con cielo completamente despejado, temperaturas bajas durante la mañana y una tarde agradable con máximas que llegarán a los 15 grados. El pronóstico anticipa una jornada estable, sin lluvias y con viento leve del sector oeste durante gran parte del día.

El otoño en Cipolletti Un fin de semana con cielos despejados pero bajas temperaturas. Anahí Cárdena

Las primeras horas estarán marcadas por el frío. A las 8 de la mañana se anuncian apenas 2°C con cielo despejado y viento del oeste con ráfagas que llegarán a los 13 kilómetros por hora. Cerca de las 11, la temperatura subirá hasta los 8 grados y el sol se mantendrá como protagonista en toda la jornada. Durante la tarde se registrará el momento más templado de la jornada, con 14°C a las 14 y una máxima de 15 grados cerca de las 17.

Con el correr de la noche volverá a sentirse el descenso térmico típico de la noche otoñal en la región. A las 20 se esperan 10 grados con cielo despejado y viento leve, mientras que cerca de la medianoche el termómetro bajará hasta los 7°C. Las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades de lluvia durante el fin de semana.