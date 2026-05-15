Dolor en Cipolletti: Murió Nathy, la joven que esperaba un trasplante de corazón

Finalmente, el milagro no llegó pese a las cadenas de oración de toda la ciudad. La emotiva despedida de su madre al comunicar la triste noticia en las redes.

Dolor en todo Cipolletti tras conocerse la muerte de Nathy "Pato" Uribe , la joven cipoleña debía someterse a una compleja cirugía de corazón en Buenos Aires y su estado de salud mantenía en vilo a la región. En las últimas horas fue su propia madre la encargada de comunicar la noticia más triste en redes sociales.

Durante las últimas semanas, muchísima gente se sumó a masivas cadenas de oración para pedir por su recuperación, en un movimiento solidario que traspasó las redes sociales.

A pesar de los esfuerzos médicos y del acompañamiento de la comunidad, el desenlace fue inevitable. Los días previos estuvieron marcados por la urgencia de su cuadro clínico y la espera de un milagro que finalmente no llegó.

Las emotivas palabras de su madre en las redes sociales

El angustiante anuncio fue realizado por su madre a través de las redes sociales, donde compartió un mensaje de profunda despedida y agradecimiento:

"Nathy Pato Uribe partió a su descanso eterno el martes 12 de mayo después de las 20.00 hs. Como familia agradecemos infinitamente todo el acompañamiento y el apoyo recibido desde el primer momento. Sentimos que ella recibió todo el amor que le brindaron a través de la oración y las buenas intenciones. Algunos hasta sin conocerla".

En su texto y en medio del dolor, la mujer describió el duro proceso que atravesaron:

"Fueron demasiados días de altibajos, ilusiones rotas y sufrimiento. Por eso deseamos no exponer más tanto dolor y decidimos realizar una despedida muy íntima y con la familia más cercana. Agradecemos sinceramente el respeto por nuestro duelo y continuamos en oración por el alma de Nathy y la restauración de nuestra vida". "Fueron demasiados días de altibajos, ilusiones rotas y sufrimiento. Por eso deseamos no exponer más tanto dolor y decidimos realizar una despedida muy íntima y con la familia más cercana. Agradecemos sinceramente el respeto por nuestro duelo y continuamos en oración por el alma de Nathy y la restauración de nuestra vida".

Finalmente, dedicó unas líneas directas a la memoria de su hija: "A VOS NATHY: Quienes te amamos siempre te recordaremos con esa sonrisa hermosa, tu carcajada contagiosa y tu presencia ruidosa tan particular. Jamás pasaste desapercibida por esta vida . Gracias. Gracias. Gracias".

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El posteo recibió numerosos comentarios de condolencias, apoyo a la familia y el recuerdo de Nathy. "Lamentamos su partida! Jamás olvidaré esa sonrisa y su humor tan pícaro! Nos volvimos a encontrar después de un tiempo y la verdad era una alegría verla siempre. Te extrañaremos mucho", por ejemplo indicó Nicolás.

"Fuerza a su familia, a su mamá en especial. Solo la recordaré por ser una linda persona y su sonrisa. Que descanses en paz Pato, besos al cielo", la despidió María.