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Dolor en Cipolletti: Murió Nathy, la joven que esperaba un trasplante de corazón

Finalmente, el milagro no llegó pese a las cadenas de oración de toda la ciudad. La emotiva despedida de su madre al comunicar la triste noticia en las redes.

Nathy siempre será recordada por su sonrisa y por ser buena persona.

Nathy siempre será recordada por su sonrisa y por ser "buena persona".

Dolor en todo Cipolletti tras conocerse la muerte de Nathy "Pato" Uribe, la joven cipoleña debía someterse a una compleja cirugía de corazón en Buenos Aires y su estado de salud mantenía en vilo a la región. En las últimas horas fue su propia madre la encargada de comunicar la noticia más triste en redes sociales.

Durante las últimas semanas, muchísima gente se sumó a masivas cadenas de oración para pedir por su recuperación, en un movimiento solidario que traspasó las redes sociales.

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A pesar de los esfuerzos médicos y del acompañamiento de la comunidad, el desenlace fue inevitable. Los días previos estuvieron marcados por la urgencia de su cuadro clínico y la espera de un milagro que finalmente no llegó.

Las emotivas palabras de su madre en las redes sociales

El angustiante anuncio fue realizado por su madre a través de las redes sociales, donde compartió un mensaje de profunda despedida y agradecimiento:

"Nathy Pato Uribe partió a su descanso eterno el martes 12 de mayo después de las 20.00 hs. Como familia agradecemos infinitamente todo el acompañamiento y el apoyo recibido desde el primer momento. Sentimos que ella recibió todo el amor que le brindaron a través de la oración y las buenas intenciones. Algunos hasta sin conocerla".

En su texto y en medio del dolor, la mujer describió el duro proceso que atravesaron:

"Fueron demasiados días de altibajos, ilusiones rotas y sufrimiento. Por eso deseamos no exponer más tanto dolor y decidimos realizar una despedida muy íntima y con la familia más cercana. Agradecemos sinceramente el respeto por nuestro duelo y continuamos en oración por el alma de Nathy y la restauración de nuestra vida". "Fueron demasiados días de altibajos, ilusiones rotas y sufrimiento. Por eso deseamos no exponer más tanto dolor y decidimos realizar una despedida muy íntima y con la familia más cercana. Agradecemos sinceramente el respeto por nuestro duelo y continuamos en oración por el alma de Nathy y la restauración de nuestra vida".

Finalmente, dedicó unas líneas directas a la memoria de su hija: "A VOS NATHY: Quienes te amamos siempre te recordaremos con esa sonrisa hermosa, tu carcajada contagiosa y tu presencia ruidosa tan particular. Jamás pasaste desapercibida por esta vida . Gracias. Gracias. Gracias".

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El posteo recibió numerosos comentarios de condolencias, apoyo a la familia y el recuerdo de Nathy. "Lamentamos su partida! Jamás olvidaré esa sonrisa y su humor tan pícaro! Nos volvimos a encontrar después de un tiempo y la verdad era una alegría verla siempre. Te extrañaremos mucho", por ejemplo indicó Nicolás.

"Fuerza a su familia, a su mamá en especial. Solo la recordaré por ser una linda persona y su sonrisa. Que descanses en paz Pato, besos al cielo", la despidió María.

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