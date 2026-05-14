Atención vecinos: el Cipo Limpia llega a otro barrio y se llevará basura de gran tamaño

El operativo gratuito continúa este viernes y permitirá sacar muebles, ramas, escombros y electrodomésticos grandes acumulados.

El operativo comenzará este viernes desde las 8 y se extenderá hasta el mediodía de este sábado. Foto: Gentileza.

El programa Cipo Limpia desembarcará este viernes 15 de mayo en el barrio Michi Michi con un amplio operativo de recolección gratuita de residuos de gran tamaño.

La iniciativa impulsada por la Secretaría de Servicios Públicos apunta a reducir los microbasurales y mejorar la limpieza de los espacios públicos en distintos sectores de Cipolletti.

Los vecinos podrán retirar de sus viviendas y patios elementos voluminosos que habitualmente no son recolectados por el servicio tradicional.

Entre los residuos permitidos se encuentran:

Electrodomésticos grandes como cocinas, termotanques y calefactores.

Muebles en desuso.

Ramas.

Escombros.

Hierros y chapas.

El operativo funcionará el viernes de 8 a 13 y el sábado de 8 a 12.

Qué cosas no se deben dejar

Desde el Municipio recordaron que no se deben sacar residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas, cartones ni papel.

Además, pidieron colocar los elementos sobre la vereda sin bloquear el paso peatonal para facilitar el trabajo de los equipos municipales.

Un programa que seguirá todo el año

Desde Servicios Públicos confirmaron que el Cipo Limpia continuará recorriendo distintos barrios de la ciudad durante todo el año.

El objetivo es mantener sectores más limpios, seguros y ordenados, además de fomentar el cuidado del ambiente y evitar la formación de basurales clandestinos.

Dónde estuvo el mes pasado

En abril, el “Cipo Limpia ” se puso en marcha con un nuevo recorrido en la ciudad, esta vez alcanzó a un amplio sector delimitado por las calles Arenales, Mengelle, La Esmeralda y Reconquista.

Durante tres jornadas consecutivas, el municipio ofreció un servicio gratuito pensado para que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos que suelen acumularse en patios y viviendas.

En ese caso, el operativo se desarrolló en los barrios Almirante Brown A y B desde el jueves 16 hasta el sábado 18 de abril.