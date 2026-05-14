Tras el aumento, cargar combustible en Cipolletti dejó de ser más barato que Neuquén

Con el aumento del 1%, cambió la brecha de precios: ahora cargar combustible en Neuquén es más barato que en Cipolletti. ¿Cuánto cuesta el litro?

Cargar combustible en Cipolletti es más caro que Neuquén desde este jueves.

El incremento aplicado desde este jueves en los combustibles volvió a sacudir el tablero de precios en el Alto Valle y dejó un dato que rompe con una lógica instalada durante años: ya no es más barato cargar en Cipolletti . Con diferencias que, aunque sutiles, impactan en el bolsillo, cada vez más conductores comienzan a mirar hacia Neuquén como la opción más conveniente para llenar el tanque.

La suba, impulsada por las principales petroleras del país, impactó de lleno en los valores locales y reconfiguró el mapa de precios en la zona. Aunque en Cipolletti no se aplica la tasa vial — un recargo que sí rige en Neuquén —, los nuevos números muestran que esa ventaja histórica dejó de ser determinante.

Nuevos precios en Cipolletti

Desde las primeras horas del jueves, las estaciones de servicio actualizaron sus pizarras.

En YPF, la nafta súper se comercializa a $1822 por litro, mientras que la Infinia trepó a $2074 y el Infinia Diésel alcanzó los $2480.

En Axion, los valores también reflejan el incremento: la súper se ubica en $1859, la Quantium en $2179, el diésel en $2309 y la Quantium Diésel en $2599.

Por su parte, Shell ofrece la nafta súper a $1860, la V-Power a $2199, el Evolux Diésel a $2255 y la V-Power Diésel a $2599.

En el caso de Puma, se registran los valores más bajos en algunos segmentos: la súper cuesta $1798, la Max Premium $2049 y el Ion Diésel $2453.

Shell - Puma mayo 2026 Precios combustibles, estaciones Shell y Puma 14 de mayo 2026. Estefanía Petrella

Neuquén, ahora más competitivo

Del otro lado del puente, los precios quedaron por debajo en varios segmentos clave. La nafta súper se consigue a $1805, la Infinia a $2054 y el Infinia Diésel a $2534.

Si bien las diferencias pueden parecer acotadas en términos nominales, en cargas completas representan un ahorro concreto. En un tanque promedio de 50 litros, la diferencia puede superar los mil pesos, un factor que comienza a inclinar la balanza.

Este nuevo escenario resulta llamativo, especialmente porque en Neuquén se mantiene vigente la tasa vial, un adicional que históricamente encareció el combustible frente a Cipolletti. Aun así, los valores finales hoy resultan más bajos en la capital provincial.

Cambio de tendencia en el consumo

Con este nuevo esquema, todo indica que comenzará a observarse un fenómeno inverso al de los últimos años. Así como antes había neuquinos que cruzaban hacia Río Negro, ahora el flujo podría invertirse en busca de mejores precios.

A esto se suma una estrategia comercial que algunas estaciones ya implementan: precios diferenciales mediante sistemas de autodespacho, especialmente en YPF, lo que permite reducir aún más el costo por litro en determinados horarios o modalidades de carga.

ECP PLAYEROS (32) Llenar el tanque ahora tiene un diferencial del lado neuquino. Estefania Petrella

Las razones detrás del aumento

El ajuste del 1% fue confirmado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien explicó que la medida responde a un análisis de las condiciones del mercado, en un contexto internacional complejo.

El directivo señaló que la petrolera estatal continúa aplicando el sistema de “buffer de precios”, una herramienta que busca amortiguar el impacto de la volatilidad del crudo. Este mecanismo permite diferir parte de los aumentos internacionales para evitar trasladarlos de manera inmediata a los consumidores.

Actualmente, el barril de petróleo supera los 100 dólares, impulsado por la tensión geopolítica en Medio Oriente, especialmente tras el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esta situación afecta directamente a los costos de producción y distribución de combustibles a nivel global.

Desde el inicio de este escenario internacional, los combustibles en Argentina acumulan subas cercanas al 25%, aunque todavía quedaría pendiente un ajuste adicional estimado en torno al 15%.