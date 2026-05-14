Cipolletti encara obras para abastecer de agua y cloacas a 100 mil personas

El intendente Rodrigo Buteler destacó la inversión municipal en obras de infraestructura. Pavimento para los barrios ya existentes y ambiciosos proyectos para nuevos loteos.

Pavimento, agua y cloacas, son los ejes del plan de obras del Municipio de Cipolletti.

En un escenario marcado por el crecimiento demográfico acelerado y la presión logística que genera la actividad hidrocarburífera en la región, el intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , ratificó un ambicioso plan de infraestructura para que el crecimiento sea "ordenado".

Con una inversión estimada de entre 35.000 y 40.000 millones de pesos , la gestión municipal busca transformar la realidad urbana con obras que permitirán mejoras claves a los barrios ya existentes y la urbanización de tierras para unas 100 mil personas, según se destacó desde el Ejecutivo.

El plan de obras incluye proyectos para mejorar la infraestructura existente, como la ampliación de la Circunvalación Este, y obras de agua y cloacas que son claves para habilitar nuevos loteos. "No gastamos un peso que no vaya a infraestructura", dijo Buteler .

Superávit fiscal, clave para las obras

La base de este despliegue de obra pública radica en el ordenamiento de las cuentas municipales. Según explicó Buteler, la ciudad ha logrado un equilibrio que le permite destinar recursos propios a proyectos de gran envergadura sin depender exclusivamente de financiamiento externo.

“El Municipio hoy destina gran parte de sus recursos en obra pública. Su gasto corriente no supera el 45% de sus ingresos. Eso te da un superávit y te da la posibilidad de tener infraestructura para acompañar el crecimiento. Las obras, en su gran mayoría son con inversión pública municipal”, destacó el jefe comunal.

Esta disciplina fiscal es supervisada por un equipo económico al que el intendente define como "bulldogs", con un objetivo claro: “No gastemos más que lo que necesita la ciudad”.

ECP BUTELER (65) Rodrigo Buteler destacó el superávit y las gestiones ante Provincia como claves para las inversiones. Estefania Petrella

Un plan de asfalto récord con presupuesto municipal

Uno de los ejes más visibles de la gestión es la pavimentación. Buteler anunció que el plan original de 500 cuadras se ampliará próximamente debido a la necesidad de optimizar costos y responder a la demanda vecinal.

“Estamos con un plan de asfalto, con presupuesto pura y exclusivamente municipal de 500 cuadras, que seguramente en julio, cuando licitemos, van a ser 600 cuadras. ¿Cuánto es el valor de 600 cuadras hoy en el mercado? Alrededor de 20.000 millones de pesos. Y eso lo hacemos con presupuesto municipal”, resaltó.

A estas tareas se suman obras estratégicas para la fluidez del tránsito pesado y particular, como la rotonda de Illia y Perón (con una inversión de 1.300 millones de pesos) y el inicio de la repavimentación del asfalto en Salto. La vinculación de la zona Este tendrá una obra emblemática con la ampliación de carriles de la avenida Perón, que se licitará en julio y comenzaría este año.

El impacto de Vaca Muerta y el trabajo con Provincia

El crecimiento de Cipolletti no es aislado. La ciudad se consolida como un nodo logístico vital para el desarrollo de Vaca Muerta, lo que exige una coordinación constante con el gobierno provincial.

“Cipolletti necesita de infraestructura por el avance acelerado que tiene Vaca Muerta en su desarrollo. Hay una sinergia de ciudad, donde hay una gestión municipal que está yendo a Viedma permanentemente, hablando con el gobernador Alberto Weretilneck y con los ministros planteándole cuáles son los proyectos y las necesidades. Es una cuestión de gestión: hacer los proyectos, presentarlos y viajar”, afirmó el intendente.

Bajo este esquema de gestión, se confirmó que la provincia —a través de financiamiento internacional de la CAF— llevará adelante la doble vía de la Circunvalación. Según Buteler, es una obra cuyo impacto en la ciudad es comparable a la avenida Mosconi en Neuquén. La licitación podría abrirse entre julio y agosto. El proyecto incluye además el entubado de los canales Paso de los Libres y Vélez Sarsfield hasta la calle Perón.

Infraestructura básica para una ciudad que crece "a tasas chinas"

El mandatario local advirtió que la ciudad crece demográficamente a un ritmo del 3% anual, una cifra muy por encima de la media nacional. Ante este panorama, el acceso al agua potable y las cloacas se vuelve una prioridad de salud ambiental.

Para paliar la paralización de fondos nacionales, la Municipalidad y la Provincia intervendrán en el acueducto que abastece a 14 barrios, garantizando el suministro para una zona con proyección de albergar a 100.000 personas (desde la zona de Illia hasta la calle Rimmele).

“Ese acueducto que dejó paralizado Nación, nosotros con el gobernador estamos en los próximos días firmando el convenio para retomar la obra que la va a financiar el gobierno provincial”, anunció Buteler.

En paralelo, el Municipio asumirá un reto histórico: “La Municipalidad va a licitar el colector cloacal para que toda esa zona tenga cloacas. Es una obra millonaria; en la historia de la ciudad no vas a encontrar que la Muni tenga capacidad financiera para hacer una obra de esa envergadura”, dijo Buteler a LU19.

Finalmente, el intendente reafirmó que el foco total de su administración está puesto en los servicios básicos que exige el contribuyente: asfalto, cordón cuneta, agua, cloaca, iluminación y seguridad.