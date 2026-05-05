Millonarias obras para escuelas rionegrinas: qué van a hacer en el Alto Valle

Se abrieron licitaciones para mejorar edificios escolares con fuertes inversiones. Hay varias ofertas y obras clave en marcha.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro llevó a cabo la apertura de sobres. Foto: Gentileza.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro avanzó con nuevas licitaciones para mejorar la infraestructura escolar en General Roca y Coronel Belisle .

Con la apertura de sobres , comenzó el proceso para definir qué empresas llevarán adelante trabajos clave en dos establecimientos educativos.

Uno de los proyectos centrales apunta a la Escuela Primaria 35 de General Roca , donde se realizará una refacción integral del edificio.

La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los $312 millones y ya recibió ofertas de tres empresas: Mapivial Equipos SRL, KUMA SRL y BRB SRL.

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Los trabajos incluyen mejoras estructurales, reconstrucción de pisos y veredas, arreglos en techos, pintura general y la instalación de sistemas de seguridad como alarmas y barrales antipánico.

El plazo estimado de ejecución es de 180 días.

Mejoras estructurales en Belisle

En paralelo, también se licitó la refacción general de la Escuela Secundaria 52 de Coronel Belisle, con especial foco en la reconstrucción de los sanitarios.

En este caso, el presupuesto oficial supera los $184 millones y la empresa KUMA SRL presentó una oferta por encima de los $253 millones.

La obra contempla además mejoras en aulas, pisos, cielorrasos, carpintería y pintura, con un plazo de ejecución previsto de 90 días.

Qué falta para que comiencen

Actualmente, las ofertas están en etapa de análisis. Una vez adjudicadas, se avanzará con la contratación de las empresas y el inicio de los trabajos.

Desde el gobierno provincial destacan que estas obras buscan mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios más seguros y adecuados para estudiantes y docentes.