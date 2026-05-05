Golpeó y amenazó a su pareja: la decisión de la Justicia para frenar la violencia

El episodio sucedió en la vivienda que comparten, en una relación signada por la violencia de género. El hombre le provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo.

El violento episodio se desató el 14 de marzo en la vivienda que la pareja compartía.

Un grave hecho de violencia de género se desató en una vivienda de Cipolletti , cuando un hombre llegó a la casa bajo los efectos del alcohol y atacó a su pareja . El agresor golpeó a la mujer y le provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo. La Justicia de Río Negro intervino en el caso y estableció medidas cautelares para proteger a la víctima.

En una audiencia que tuvo lugar este martes en el Foro Penal de Cipolletti, el atacante fue acusado por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y mediando una relación de pareja , siendo responsable a título de autor.

Según el relato fiscal, los hechos sucedieron el 14 de marzo pasado en una vivienda en la que convive la pareja. La relación estaba signada por episodios previos de violencia, con insultos, ataques de puño y diferentes tipos de agresiones, que conforman una relación con violencia de género. Los ataques del hombre siempre fueron bajo los efectos del consumo de alcohol , un consumo que se repitió la noche de la golpiza.

Esa noche, el agresor llegó a la casa visiblemente alcoholizado, lo que delataba un consumo de bebidas alcohólicas en grandes cantidades. El hombre comenzó una discusión con su pareja y la agredió físicamente, con golpes de puño que le provocaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

patrullero bariloche La víctima indicó que los ataques ocurren cuando el hombre está bajo los efectos del alcohol.

El episodio continuó con amenazas a la víctima, lo que le provocó un temor genuino a la víctima. Posteriormente, la mujer fue asistida en un centro de salud, donde el médico calificó a las lesiones como de carácter leve.

Cómo fue la audiencia de formulación de cargos

Al momento de la acusación, el defensor particular que asiste al imputado, no objetó los hechos ni la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías determinó la habilitación de la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. También, debido a la solicitud del fiscal, estableció medidas cautelares para proteger la integridad de la víctima.

En esa línea, la jueza de Garantías ordenó la prohibición de acercamiento a no menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio. El agresor tendrá prohibido cualquier tipo de contacto con su pareja y por cualquier medio digital.