Fue a un velatorio y descubrió la verdad que le ocultaron toda su vida: la Justicia confirmó quién era su padre

Una confesión inesperada en un velorio destapó un secreto familiar oculto por años y derivó en una causa judicial que terminó con un fallo determinante.

La clave fue una pericia del Laboratorio de Genética Forense. Foto: Archivo.

Lo que comenzó como un velatorio terminó revelando un secreto guardado durante décadas . En medio de la despedida, una mujer recibió de su madre una confesión inesperada : el hombre fallecido era su padre biológico .

La revelación abrió una historia marcada por silencios, dudas y una identidad incompleta.

Según se reconstruyó, la madre había trabajado durante años en la casa del hombre . En ese contexto, mantuvieron una relación y, con el tiempo, él desarrolló un trato cercano con la niña, compatible con el de un padre.

Sin embargo, la verdad nunca fue explicitada… hasta ese momento.

La batalla en la Justicia

Decidida a conocer su identidad legal, la mujer inició una acción de filiación ante el fuero de Familia de Villa Regina.

Durante el proceso, los herederos del fallecido negaron el vínculo, lo que obligó a avanzar con distintas pruebas, incluyendo estudios genéticos.

El dato que no dejó dudas

La clave fue una pericia del Laboratorio de Genética Forense: el resultado arrojó una probabilidad de paternidad superior al 99,99997%.

Ese dato, prácticamente concluyente, no fue cuestionado y permitió a la Justicia alcanzar un grado de certeza absoluto.

Fallo y reconocimiento

Con esas pruebas, la jueza hizo lugar a la demanda y declaró oficialmente que la mujer es hija del hombre fallecido, ordenando su inscripción en el Registro Civil.

El caso marca el cierre de una búsqueda personal y el reconocimiento de un derecho fundamental: la identidad.

Un reclamo que quedó aparte

En un primer momento, la mujer también había iniciado un reclamo por daños y perjuicios contra los herederos.

Sin embargo, la Justicia determinó que ese planteo debía tramitarse por separado, por lo que la causa avanzó únicamente por la filiación.

Una verdad que tardó décadas

La historia deja una escena difícil de olvidar: una despedida que no solo cerró una vida, sino que abrió una verdad largamente oculta.

Y una identidad que, finalmente, encontró su nombre.