Caminaba por la calle y un detalle hizo que termine detenido: qué descubrió la Policía
Lo identificaron en un control policial y descubrieron que era buscado por la Justicia. Quedó detenido.
Un operativo de prevención terminó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente en General Roca.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 21°, en el marco de recorridas habituales para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.
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El hecho ocurrió cuando efectivos policiales que circulaban por calle Tránsito Toledo, al llegar a la intersección con Las Heras, identificaron a un sujeto en la vía pública.
Al verificar sus datos en el sistema, constataron que pesaba sobre él un pedido de captura activo.
Requerido por la Justicia
Según se informó, el hombre era requerido por la Fiscalía N°6 de General Roca en el marco de una causa judicial en trámite.
Ante esta situación, fue inmediatamente trasladado a la unidad policial.
Quedó detenido
Tras la aprehensión, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso que el individuo permanezca detenido hasta recibir nuevas directivas.
El procedimiento se enmarca en los operativos de control y prevención que se realizan de manera permanente para dar cumplimiento a requerimientos judiciales.
Cayó "Chupilca", uno de los prófugos del asalto a la fábrica de hielo
En los últimos días, otro hombre fue detenido en General Roca. La investigación por el violento asalto a una fábrica de hielo en Stefenelli sumó un giro clave: fue detenido uno de los prófugos más buscados en el Alto Valle.
Se trata de Carlos Alberto Bustamante, conocido como “Chupilca”, un hombre con antecedentes por robos armados, fugas previas y causas de alto impacto en la región.
El sospechoso estaba siendo intensamente buscado luego de haber cortado su tobillera electrónica durante una salida transitoria de un penal federal de Roca en julio del 2025.
El dato clave que encontraron en la camioneta
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores apareció dentro de la Fiat Strada en la que escapaban.
Se trata del DVR del sistema de cámaras de seguridad del predio asaltado, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes intentaron eliminar pruebas del robo.
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