Lo tenían en la mira: Lo siguieron con cámaras del 911 más de una hora hasta que lo atraparon con un cuchillo

Un movimiento extraño llamó la atención de los operadores del 911, que monitorearon durante casi dos horas las cámaras hasta que se logró la detención del sospechoso.

Los operadores del 911 descubieron a un joven armado con un cuchillo.

Un operativo preventivo coordinado entre el sistema de monitoreo 911 RN Emergencias y personal de la Comisaría 12° de El Bolsón permitió detectar, seguir y finalmente detener a un joven de 21 años que ingresó a una propiedad durante la madrugada y llevaba un cuchillo entre sus pertenencias.

Todo comenzó cerca de las 3.30 de la mañana , cuando un operador del Centro de Monitoreo observó a través de una de las cámaras a un hombre que caminaba sin rumbo claro. Esa escena activó la alerta inmediata.

En ese contexto, el seguimiento no se interrumpió. Minutos después, el mismo individuo fue visto trepando un portón e ingresando a un terreno . Con esa información en tiempo real, se dio aviso a la Comisaría 12° , que envió un móvil para verificar la situación.

camaras 911 Operadores del 911 vieron a un joven saltando el cerco de un terreno y permitieron su detención.

Sin embargo, en una primera intervención, el resultado fue negativo. Lejos de cerrarse el operativo, el Centro de Monitoreo mantuvo la vigilancia activa sobre la zona. Fue entonces cuando la persistencia marcó la diferencia: pasadas las 5 de la mañana, el operador volvió a detectar al sujeto saliendo del terreno.

La intervención policial fue directa. El móvil logró interceptar al joven cuando intentaba escapar. Durante el control preventivo, los efectivos constataron que llevaba entre sus prendas un cuchillo tipo doméstico, lo que elevó el nivel de riesgo de la situación.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la unidad policial por una infracción al Código Contravencional vigente. Se trata de una persona mayor de edad, conocida en el ámbito delictivo local, lo que refuerza la importancia de la intervención preventiva en la ciudad.

Llamado al 911 evitó un robo en Cipolletti

Un oportuno llamado al 911 RN Emergencias y el accionar coordinado con la Policía de Río Negro permitieron frustrar el robo de herramientas en una vivienda de Cipolletti. Un hombre fue detenido tras intentar escapar por los techos.

Todo comenzó cerca de las 16:45 del 1 de mayo, cuando una vecina alertó sobre movimientos sospechosos en la zona de calles Villegas y Brown. La mujer advirtió que un hombre se desplazaba por arriba de una propiedad tras haber escalado usando una bicicleta. Ese llamado fue clave para que los móviles llegaran en pocos minutos.

Elemento a robar cipo recupero policia Un llamado al 911 permitió recuperar elementos robados en Cipolletti.

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó escapar corriendo entre las viviendas. Sin embargo, el operativo cerro el paso en las calles cercanas. Minutos después, el individuo fue interceptado en la intersección de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez. El delincuente había intentado modificar su apariencia colocándose otra prenda encima para pasar desapercibido.

En el lugar del hecho, el propietario de la vivienda constató daños en el techo de un galpón y varias herramientas listas para ser robadas: una motosierra, una amoladora y un destornillador inalámbrico, que ya habían sido reunidos en bolsas.

Además, la bicicleta utilizada para llegar al domicilio fue secuestrada. El procedimiento se completó con la intervención del Gabinete de Criminalística, que trabajó en la recolección de pruebas para documentar el intento de robo desactivado gracias a la denuncia vecinal y la rapidez policial.