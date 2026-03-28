Las cámaras del 911 detectaron a un joven armado en pleno centro

Un rápido despliegue policial se activó en la plaza San Martín tras detectar a un hombre armado mediante las cámaras de monitoreo. Hubo detención y otros operativos.

El monitoreo en tiempo real volvió a ser clave para prevenir un posible hecho de mayor gravedad en Allen . Un joven fue detenido por tenencia ilegal de un arma de fuego luego de que las cámaras del sistema 911 detectaran su presencia en inmediaciones de la Plaza San Martín , uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

El episodio ocurrió cuando operadores del Centro de Emergencias advirtieron movimientos sospechosos de un grupo de cuatro hombres que circulaban por la zona céntrica . Según la alerta emitida, uno de ellos portaba un arma de fuego, lo que activó de inmediato el protocolo de intervención policial.

La rápida detección a través de las cámaras permitió que efectivos de la Comisaría 6º fueran comisionados al lugar en cuestión de minutos. El grupo fue interceptado en la intersección de las calles Sarmiento y Don Bosco, a pocas cuadras de la plaza.

El sujeto con el arma de fuego fue identificado gracias a las cámaras del 911. (Foto archivo)

Una vez identificados, los uniformados realizaron un cacheo preventivo sobre los cuatro individuos. Fue entonces cuando confirmaron la presencia del arma en poder de uno de los jóvenes. El elemento fue secuestrado en el lugar y el portador quedó detenido por tenencia ilegal de arma de fuego.

Fuentes policiales destacaron que la intervención temprana evitó que la situación escalara en un contexto de alta circulación de vecinos, especialmente en una franja horaria donde la plaza suele concentrar a familias, jóvenes y adultos mayores.

CONTROL ALLEN La policía de Allen también intervino en el secuestro de vehículos con pedidos vigentes. (Foto archivo)

Otros procedimientos policiales en Allen

El despliegue policial en la ciudad no se limitó a ese episodio. En paralelo, se desarrollaron otros operativos en el marco de tareas de prevención que derivaron en nuevas intervenciones.

En uno de ellos, durante un patrullaje de rutina, efectivos identificaron a un hombre en la intersección de San Martín y avenida Roca. Al verificar sus datos en el sistema, constataron que tenía un pedido de captura vigente. De inmediato fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que dispuso su traslado a sede judicial.

Por otra parte, personal de la Brigada Motorizada logró recuperar una motocicleta con pedido de secuestro. El procedimiento se llevó adelante en la esquina de Eva Perón y La Rioja, donde los efectivos detuvieron la marcha de un motovehículo para su control.

Tras la verificación, se confirmó que se trataba de una Honda Wave 110 cc que había sido denunciada como robada en la localidad de General Enrique Godoy. El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

moto secuestrada Allen Con apoyo de la BMA, se lograron secuestrar motociclistas con pedidos activos de secuestros.

Un menor involucrado y una causa judicial

En esa misma zona, otro operativo derivó en la demora de un adolescente de 16 años que circulaba en una motocicleta en condiciones irregulares. El hecho se inició cuando los efectivos advirtieron fuertes explosiones provenientes del rodado, lo que llamó la atención del personal policial.

Al interceptarlo, constataron que la moto no tenía chapa patente y presentaba cables de ignición manipulados, indicio de un posible encendido forzado. La verificación posterior confirmó que también tenía pedido de secuestro vigente desde marzo de este año por una causa de hurto.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo, la intervención del gabinete de Criminalística para realizar pericias y la notificación a los organismos de protección correspondientes. El menor quedó vinculado a una causa judicial por encubrimiento.