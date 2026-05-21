Se conoció la identidad de la víctima del vuelco fatal cerca de Balsa Las Perlas

Era empleado de una empresa que realiza una obra en Neuquén. Dos compañeros sufrieron heridas y están internados en el hospital de Cipolletti.

La Policía de Río Negro confirmó la identidad del conductor que murió en el vuelco registrado en la Ruta de ripio y tierra que une la Isla Jordán con Balsa Las Perlas por la margen sur rionegrina. Además, se confirmó que en el vehículo viajaban otras dos personas, que resultaron heridas. La víctima fatal tenía 30 años y trabajaba una empresa constructora.

En tanto que sus dos acompañantes , quienes se encuentran internados en el hospital de Cipolletti , se llaman Misael Gómez, de 21 años y Carlos Gómez , de 47, quien sufrió heridas de mayor gravedad.

Ambos heridos trabajarían en la misma firma que la víctima fatal y al parecer se dirigían a cumplir con sus compromisos laborales. Según trascendió, la empresa estaría realizando una obra de pavimentación en la zona de Colonia Valentina , Neuquén.

Vuelvo Ruta 76 Las Perlas 2

El comisario Inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional Quinta de Policía, informó que aún no les han podido tomar declaración a ambos hombres para recabar datos que les permita determinar la forma en que se produjo el incidente. Esperaban que se repusieran de las lesiones y estuvieran en condiciones para entrevistarlos.

El trágico episodio se produjo durante la mañana de este jueves, alrededor de las 8, a unos 10 kilómetros de Las Perlas, en un sector rural que los lugareñoz conocen como Casa Blanca, por levantarse en sus cercanías una construcción de esa tonalidad.

La víctima fue identificada como Marcos Edgardo Alberti, de 30 años de edad y oriundo de General Roca, empleado de una empresa constructora que estaría realizando una obra de pavimentación en la zona de Colonia Valentina, Neuquén.

La camioneta dio varios tumbos

Los primeros trascendidos indican que el vehículo, una Ford EcoSport color gris, se dirigía desde la Isla Jordán hacia Las Perlas, cuando por causas que se buscan establecer, el vehículo dio varios tumbos sobre el camino. Los graves daños materiales revelan la violencia del vuelco y da una pauta de la velocidad que podría haber llevado.

Una hipótesis señala que el rodado pudo haber perdido estabilidad al pasar por un bordo del camino, que en varios tramos presenta deterioros y deformaciones en la superficie.

Personal de la Subcomisaría 82 se constituyó en el lugar y les brindaron las primeras atenciones a los accidentados. Uno de los efectivos le habría practicado maniobras de RCP al hombre que murió. Luego una ambulancia trasladó a los dos sobrevivientes y el cuerpo del fallecido.

Con posterioridad fueron convocados los integrantes del equipo del Gabinete de Criminalística para efectuar los peritajes habituales en los incidentes viales. Por algunas horas la ruta estuvo cortada al resto del tránsito vehicular. Se inició una causa judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal.