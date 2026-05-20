Cortes de luz programados en Cipolletti: qué barrios se quedarán sin servicio este jueves

Edersa realizará trabajos sobre redes eléctricas y habrá interrupciones programadas este jueves en distintos sectores.

Desde Edersa informaron los cortes de energía que se desarrollarán este jueves. Foto: Gentileza.

La empresa distribuidora Edersa informó que este jueves 21 de mayo realizará tareas de ampliación de redes de media tensión y poda preventiva en Cipolletti y Catriel .

Por ese motivo, se llevarán adelante cortes programados de energía en distintos sectores de ambas ciudades.

Desde la compañía solicitaron a los vecinos tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las interrupciones del servicio.

Qué sectores de Cipolletti estarán afectados

En Cipolletti, el corte se realizará entre las 9 y las 12 horas.

Las zonas alcanzadas serán calle Lazaretti Norte y los barrios Los Robles I y II, Paraíso del Valle, San Jacobo, Jardines del Sol y el loteo Chacras del Este.

Según detalló la distribuidora, las tareas forman parte de obras destinadas a mejorar y ampliar la red eléctrica.

El horario del corte en Catriel

En Catriel, la interrupción del suministro está prevista entre las 14 y las 15:30.

El corte afectará al cuadrante comprendido por las calles Entre Ríos, avenida Cacique Catriel, avenida Hipólito Yrigoyen y Rumania.

Piden tomar precauciones

Desde Edersa remarcaron que los trabajos buscan optimizar el funcionamiento del servicio eléctrico y reforzar la seguridad sobre las líneas de media tensión.

Además, recomendaron desconectar artefactos eléctricos sensibles y prever las actividades cotidianas durante el horario de los cortes programados.