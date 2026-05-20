Una llamado anónimo destapó un millonario negocio de droga en el Alto Valle

Hubo allanamientos simultáneos, detenidos y secuestro de cocaína, marihuana, dinero y celulares en el barrio Ventura.

Los efectivos secuestraron cerca de un kilo de cocaína y otro kilo de cannabis sativa, además de envoltorios preparados para la venta. Foto: Gentileza.

Una serie de denuncias anónimas realizadas al 0800-DROGAS terminó desencadenando un importante operativo antidrogas en Ingeniero Huergo que permitió desactivar presuntos puntos de venta de estupefacientes.

El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos, detenciones y el secuestro de cocaína, cannabis, dinero en efectivo, celulares, balanzas y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

La investigación fue encabezada por la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, con intervención de la Justicia Federal y el acompañamiento de grupos especiales de la Policía de Río Negro.

Allanamientos en el barrio Ventura

Uno de los procedimientos se concentró en dos viviendas del barrio Ventura, donde los investigadores seguían los movimientos de una pareja sospechada de comercializar droga tanto desde los domicilios como bajo modalidad delivery.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron cerca de un kilo de cocaína y otro kilo de cannabis sativa, además de envoltorios preparados para la venta, balanzas digitales, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento.

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Por disposición judicial, una mujer de 32 años quedó imputada y dos hombres de 46 y 26 años fueron detenidos.

Otra investigación terminó con más imputados

En paralelo, otra denuncia al 0800-DROGAS permitió avanzar sobre una vivienda ubicada sobre calle Primeros Pobladores, también en el barrio Ventura.

Tras dos meses de tareas investigativas, la Policía concretó un nuevo allanamiento donde halló cocaína lista para comercializar, cannabis sativa, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

En este caso quedaron imputados un hombre de 41 años y una mujer de 55.

El rol clave de las denuncias anónimas

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el operativo fue posible gracias a la información aportada de manera confidencial por vecinos.

Además de la División Toxicomanía Alto Valle Este, participaron efectivos de la Delegación Toxicomanías General Roca, los COER de Villa Regina y General Roca, junto a la Sección Canes Allen.

“El 0800-DROGAS permite actuar rápidamente y fortalecer la presencia del Estado en los barrios”, destacaron desde el área de Seguridad.

Cocaína, delivery y barrios bajo la lupa

Los investigadores creen que parte de la droga era distribuida bajo modalidad delivery, una metodología que en los últimos años creció en distintos puntos del Alto Valle.

Ahora, la Justicia analizará teléfonos y elementos secuestrados para determinar el alcance de la red y posibles conexiones con otros puntos de venta.