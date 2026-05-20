Crimen del comerciante en Bariloche: el detalle del operativo que sorprendió a los policías tras la nueva detención

La investigación por el crimen del comerciante tuvo un giro inesperado tras un operativo nocturno que terminó con otro detenido.

Un hombre de 44 años fue detenido por el crimen del comerciante Elías Miguel. Foto: Gentileza.

La investigación por el crimen del comerciante Elías Miguel sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la detención de un segundo sospechoso , un hombre de 44 años que quedó directamente vinculado al homicidio ocurrido el domingo en Bariloche .

El arresto se concretó durante un importante operativo policial realizado el martes por la noche en la zona oeste de la ciudad. Efectivos interceptaron un Chevrolet Corsa en el que viajaban tres personas y, tras identificar al conductor, confirmaron que se trataba de uno de los hombres buscados por la causa.

Pero hubo un detalle que impactó a los investigadores: el sospechoso llevaba colocada una tobillera electrónica por disposición judicial.

Tobillera electrónica y seguimiento policial

El despliegue incluyó personal de distintas comisarías, investigadores y grupos especiales que siguieron los movimientos del sospechoso hasta concretar la captura.

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El operativo se realizó cerca de las 23 en el kilómetro 8 de la Avenida Bustillo y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Daniel Jara; el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo; y el subjefe Elio Tapia.

Tras ser reducido, el hombre fue trasladado bajo estricta custodia mientras avanzaban las diligencias judiciales.

El otro detenido sigue internado

La causa ya tenía un primer detenido: un hombre que era intensamente buscado por la Justicia de Chubut y que terminó internado en el Hospital Zonal de Bariloche luego de recibir un disparo en el rostro.

El sospechoso permanece hospitalizado y bajo vigilancia policial permanente mientras continúa la investigación.

Allanamientos y celulares secuestrados

Horas después de la nueva detención, la Policía realizó allanamientos en una vivienda de Soldado Cabrera al 4.900.

Durante las requisas se secuestraron 10 teléfonos celulares, guantes, herramientas y otros elementos considerados de interés para reconstruir lo ocurrido antes y después del crimen.

Ahora los peritos trabajan sobre los dispositivos electrónicos y no descartan que en las próximas horas haya nuevas medidas judiciales e incluso más detenciones.

Una causa que avanza contra reloj

En menos de 48 horas, la investigación logró detener a dos hombres señalados como piezas centrales en un caso que conmocionó a Bariloche y mantiene en vilo a toda la ciudad.

Los investigadores buscan ahora reconstruir las comunicaciones y movimientos de los sospechosos para esclarecer definitivamente el asesinato de Elías Miguel.