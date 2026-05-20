Bariloche: detuvieron a otras tres personas por el asesinato del comerciante

La Policía de Bariloche protagonizó una persecución y detuvo a tres personas. Creen que habrían tenido participación en el crimen del comerciante.

La Policía detuvo a otros tres sospechosos del asesinato de un comerciante en Bariloche.

En el marco de una ardua investigación, la Policía de Río Negro detuvo a tres personas sospechadas de participar en un intento de asalto y el asesinato del comerciante de Bariloche . Hubo múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

El homicidio ocurrió el domingo 17 a las 20.30, cuando una banda de delincuentes ingresó a la casa de un reconocido comerciante local . Tras un intercambio de disparos , el empresario resultó herido de gravedad y murió poco después en un centro médico privado.

Uno de los delincuentes resultó herido de un disparo en el ojo y poco después acudió a un centro médico para recibir asistencia. Quedó detenido por la presunta participación en el homicidio y también porque registra un oscuro prontuario delictivo, con un pedido de captura vigente emitido en Chubut .

Otros tres detenidos por el asesinato

En la intervención de este martes a la noche, tres sujetos fueron detenidos tras una persecución que comenzó en el kilómetro 13 y concluyó en la intersección de Biedma y Bustillo, donde el vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales efectivizó la detención de los sospechosos, que fueron trasladados a una dependencia policial.

El vehículo en el que se movilizaban – un Chevrolet Corsa- fue requisado en el lugar donde se concretó la detención, ante la presencia de testigos y cumpliendo directivas del Ministerio Público Fiscal.

asesinato bariloche La Policía detuvo a otros tres sospechosos del asesinato de un comerciante en Bariloche. Secuestraron el auto en el que se movilizaban.

El fiscal Facundo D´Apice acompañó el procedimiento policial y también participó de distintos allanamientos que se ejecutaron durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles.

También estuvo el jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo. Al menos uno de los tres detenidos habría participado de la entradera fatal, el domingo pasado, de acuerdo a las averiguaciones que realizó la fuerza policial.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en cercanías del Cementerio local y en el barrio Dos de Abril.