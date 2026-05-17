Una quema fuera de control habría provocado el incendio que destruyó el hotel Huemul

Tras más de diez horas de lucha lograron controlar el fuego en el establecimiento barilochense. Hay pistas sobre las causas del siniestro. El gobernador Weretilneck se solidarizó.

El fuego consumió por completo el emblemático hotel Huemul de Bariloche. Se presume que fue por una quema descontrolada.

Sigue la conmoción por el pavoroso incendio que destruyó por completo el emblemático hotel Huemul de Bariloche . El siniestro, que se presume se inició en forma accidental por una quema descontrolada, se desató el sábado poco después de las 15 y recién el domingo alrededor de las 4 de la madrugada pudo ser controlado .

Varias dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios, junto con personal policial, de Protección Civil, agentes municipales y empresas de servicios acudieron al lugar, ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo , para trabajar ante la emergencia.

Ante la magnitud que habían adquirido las llamas y el riesgo de que se propagaran a propiedades vecinas y sectores boscosos , también se sumaron a prestar colaboración integrantes del SPLIF - Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales-.

Incendio hotel Huemul 2

Las pérdidas materiales fueron totales y no se registraron heridos entre los pasajeros que se encontraban alojados en el establecimiento, como tampoco entre sus empleados. Aunque cinco personas, entre ellas dos bomberos, debieron ser asistidos por profesionales hospitalarios por la inhalación de humo.

El gobernador Alberto Weretilneck lamentó lo ocurrido y se solidarizó con los propietarios y el personal del hotel, al que consideró “parte de la identidad" de la ciudad.

Operativo de emergencia

El operativo comenzó alrededor de las 15:45, cuando se habría originado un foco ígneo detrás del hotel, presuntamente “a partir de una quema realizada por trabajadores del lugar que se descontroló y afectó el sector posterior del edificio y sus alrededores”, indicaron fuentes del gobierno provincial.

Para combatir el incendio, el SPLIF desplegó cuatro móviles, incluida una autobomba, y 14 brigadistas, bajo la coordinación de un Jefe de Operaciones y con el acompañamiento del equipo de Prensa y Comunicación.

A las 16:36 se confirmó afectación en una zona forestal identificada como R26, aunque la mayor complejidad del siniestro se concentra en las estructuras del edificio hotelero.

Incendio Bariloche

Los equipos continuaban trabajando intensamente en el lugar, resaltaron las fuentes. Para sostener el abastecimiento de agua, se realiza carga desde el lago Nahuel Huapi hacia piletas instaladas sobre avenida Bustillo, lo que permitió mantener la "operatividad de los móviles y brigadistas".

Se había solicitado a la comunidad evitar circular por la zona para facilitar el despliegue de los equipos de emergencia.

Weretilneck: "No se trata solo de un edificio"

El gobernador Weretilneck lamentó la situación a través de sus redes sociales: “Es un lugar emblemático de Bariloche, parte de su historia, su tradición y su identidad turística. Lo que ocurrió nos genera una enorme tristeza”.

Manifestó que el Hotel Huemul “es un lugar cargado de historia, de recuerdos y de una parte de la identidad de Bariloche” y expresó su acompañamiento y solidaridad con los propietarios y el personal del hotel y con todas las personas afectadas por esta difícil situación.

En el operativo trabajaron de manera coordinada Bomberos de Bariloche, SPLIF, Protección Civil, Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Camuzzi y la CEB, con todos los recursos necesarios puestos al servicio de esta emergencia.