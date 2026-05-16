Cuando jugar se vuelve mortal: la urgencia de una ley que proteja a los niños

Un proyecto legislativo propone anclar arcos e inspecciones anuales obligatorias para evitar más tragedias como las de Cipolletti y Neuquén.

Para evitar otras tragedias en el ámbito deportivo, proponen una modificación de ley para que los clubes anclen las estructuras y haya control anuales del Estado.

Dos niños. Dos arcos sin anclaje. Dos familias destruidas. En menos de un año, la Patagonia fue escenario de tragedias que pudieron evitarse y que hoy impulsan un proyecto de ley en la provincia de Río Negro para establecer estándares mínimos de seguridad en espacios recreativos y deportivos.

La iniciativa, presentada en la Legislatura rionegrina, busca modificar la Ley T Nº 3036 para incorporar la obligatoriedad de fijar al suelo o colocar contrapesos en arcos y otras estructuras deportivas. También contempla inspecciones técnicas anuales con emisión de certificados de aptitud y nuevos protocolos de prevención, con el objetivo de subsanar un vacío normativo que, hasta hoy, no contempla parámetros de seguridad estructural para estas instalaciones.

Hasta el momento, no rige en Río Negro una legislación que obligue al anclaje de estructuras como arcos en las canchas deportivas e inspecciones del predio. (Foto: archivo)

"Anclá, Controlá, Respetá"

El proyecto es impulsado por los legisladores Juan Martín (PRO), Ofelia Stupenengo (PRO) y Marcelo Szczygol (JSRN), quienes advierten que las condiciones climáticas de la región (en particular sus intensos vientos patagónicos) agravan el riesgo de los elementos móviles que no cuentan con sujeción adecuada.

En los fundamentos de la propuesta, los autores sostienen que garantizar condiciones seguras en espacios recreativos es "una responsabilidad indelegable del Estado y de las instituciones deportivas, especialmente cuando se trata de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes". La iniciativa es calificada como una "intervención normativa de bajo costo y alto impacto", orientada a mitigar un peligro que ya se cobró la vida de al menos nueve menores en Argentina desde 2017.

marcha muerte del niño de Pillmatún Padres y familiares de Javier Álvarez llevan adelante un pedido de justicia por el fallecimiento de su hijo.

Javier, el niño de 11 años que perdió la vida en Cipolletti

En septiembre de 2025, durante el torneo de la Liga Deportiva Confluencia, un niño de once años perdió la vida en la Isla Jordán de Cipolletti de una manera que nadie en el predio pudo anticipar.

Javier Jesús Álvarez era jugador de la categoría Pre-Décima del club Pillmatún y ese día su equipo debía enfrentarse a Experimental de Cinco Saltos. El partido aún no había comenzado. El pequeño realizaba el precalentamiento habitual en una cancha auxiliar del predio cuando, en un movimiento tan común entre los niños como colgarse del travesaño de un arco, la estructura cedió repentinamente.

El arco de hierro cayó sobre su cabeza. El impacto fue fatal. A pesar del traslado urgente en código rojo al Hospital Pedro Moguillansky, los médicos confirmaron que arribó al nosocomio sin signos vitales. Javier nunca llegó a jugar ese partido.

La imagen de un niño en ropa de fútbol, listo para saltar a la cancha, aplastado por una estructura que nadie había anclado al suelo, sacudió a toda la comunidad deportiva del Alto Valle.

Ley para seguridad en las canchas- nene murió en Neuquén luego de que un arco se le cayera Joaquín Gatto, el niño fallecido en Junín de los Andes por colgarse de un travesaño.

Neuquén: Joaquín y el campamento que se convirtió en tragedia

Cuatro meses después, la historia volvió a repetirse al otro lado del río. El 4 de enero de 2026, durante un campamento en Junín de los Andes, un niño de doce años llamado Joaquín Gatto jugaba con otros chicos cuando se colgó del travesaño de un arco de fútbol. La estructura tampoco estaba fijada al suelo. Cayó sobre su cuerpo.

Las lesiones que sufrió Joaquín fueron devastadoras: contusión pulmonar, fracturas costales múltiples, una lesión en la aurícula del corazón y una pérdida significativa de sangre. Fue trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes y luego derivado a un centro de mayor complejidad en San Martín de los Andes. Los médicos pelearon por su vida, pero al día siguiente se confirmó muerte encefálica.

Joaquín tenía doce años. La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó en manos de la fiscalía local, que investiga las responsabilidades detrás de una muerte que, como la de Javier, era completamente prevenible.

legislatura de Río Negro La Legislatura de Río Negro deberá debatir el proyecto.

Un vacío legal que cuesta vidas

Ambos casos iluminan con brutalidad lo que el proyecto legislativo señala en sus fundamentos: no existe hoy en Río Negro una norma que obligue a anclar estas estructuras, que exija inspecciones periódicas ni que sancione a quienes incumplan. Los arcos pueden estar sueltos, oxidados o en mal estado, y ninguna autoridad tiene el mandato legal de impedirlo.

La propuesta que hoy tramita en la Legislatura rionegrina apunta a cambiar eso. Si se aprueba, la autoridad de aplicación deberá prohibir las estructuras inestables en espacios infantiles, implementar campañas de concientización y garantizar que cada instalación cuente con un certificado de aptitud vigente.

Mientras el debate legislativo avanza, cientos de canchas siguen funcionando en la provincia con arcos sin anclaje. Y en algún lugar, otro niño se cuelga del travesaño.