Obra pública: presentan un proyecto para destrabar contratos paralizados por Nación

La iniciativa surge a partir de la transferencia del control de las rutas 22 y 151. A nivel nacional hay 57 obras públicas neutralizadas.

Se trata de una iniciativa para sanear y cerrar definitivamente los contratos de Nación.

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone , ingresó formalmente en la Cámara Alta el proyecto de “Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública ” . La iniciativa busca establecer un marco legal para evaluar, sanear y cerrar definitivamente contratos nacionales que presentan una inactividad prolongada o que están fáctica y formalmente paralizados hace años.

El proyecto surge en un momento crítico para la provincia, donde el Gobierno Nacional negocia la transferencia del control de las rutas 22 y 151 a la administración rionegrina, mientras que el Ejecutivo provincial exige que se finalicen las obras pendientes antes de asumir la responsabilidad de su mantenimiento.

El objetivo central de la propuesta es eliminar los pasivos contingentes y optimizar la gestión del patrimonio público. Según el articulado, el régimen será aplicable a contratos de obras que se encuentren paralizados por un período igual o superior a tres años .

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La normativa otorga facultades al Poder Ejecutivo Nacional para regularizar estos vínculos bajo herramientas de transacción que incluyen:

Rescisión de mutuo acuerdo: Finalización del vínculo sin sanciones para las empresas en el Registro Nacional de Constructores, siempre que no haya dolo.

Condonación de multas: Aplicable a penalidades devengadas exclusivamente durante el tiempo de paralización.

Renuncia al lucro cesante: Como contrapartida, el contratista deberá renunciar a reclamos por beneficios no percibidos sobre la parte no ejecutada.

Indemnidad y cierre definitivo: El acuerdo tendrá carácter de resolución total, impidiendo acciones judiciales posteriores derivadas de la parálisis.

obra publica Este régimen excepcional tendrá una vigencia de 24 meses desde su reglamentación.

El impacto en las rutas 22, 23 y 151

En los fundamentos del proyecto, Fullone —quien se desempeñó anteriormente como Jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional en Río Negro— destacó que la provincia es un claro ejemplo de este bloqueo administrativo.

A nivel país se registran al menos 57 obras públicas neutralizadas. En territorio rionegrino, el senador advirtió que tramos estratégicos de las rutas nacionales 22, 23 y 151 cuentan con proyectos iniciados entre 2009 y 2021 que permanecen inconclusos. Esta situación afecta directamente la seguridad vial y el desarrollo regional, especialmente en un contexto de auge energético.

obra publica A nivel país se registran al menos 57 obras públicas neutralizadas.

"Las rutas nacionales deben estar en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de quienes las transitan diariamente, de los trabajadores y de las empresas que dependen de una infraestructura vial eficiente", sostiene el documento.

Plazos y reglamentación

De aprobarse, este régimen excepcional tendrá una vigencia de 24 meses desde su reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá de un plazo máximo de 60 días para reglamentar la ley tras su entrada en vigencia.

Con esta herramienta, se busca "cerrar una etapa inconclusa" y destrabar el sistema burocrático que mantiene contratos abiertos administrativamente durante décadas, impidiendo el avance de nuevas modalidades de gestión en las rutas nacionales.