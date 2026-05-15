Río Negro abre una base de datos para conseguir trabajo: cómo y dónde subir tu CV

El Gobierno provincial habilitó una herramienta digital para cargar los curriculum vitae y acceder a la próxima oportunidad laboral. El sistema también ofrece capacitaciones.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una nueva herramienta digital para aquellas personas que se encuentren en la búsqueda de trabajo . Se trata de una base de datos provincial destinada a las personas desocupadas que aspiran a una nueva oportunidad laboral.

A través de la web de Trabajo , los interesado podrán cargar su currículum vitae de manera gratuita y acceder a futuras búsquedas laborales impulsadas por empresas, organismos y diferentes sectores productivos de la provincia. Los aspirantes deberán ingresar a www.trabajo.rionegro.gov.ar y registrar su currículum vitae para acceder a su próxima oportunidad laboral.

La herramienta forma parte del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) y tiene como objetivo conectar a los trabajadores rionegrinos con oportunidades concretas en distintos puntos del territorio provincial.

Además del registro de CV, el sistema brinda orientación laboral, capacitaciones y asistencia para mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral.

trabajou El Gobierno de Río Negro lanzó una base de datos para cargar el CV.

El portal provincial también apunta al acceso al primer empleo para jóvenes

Desde la Provincia indicaron que la iniciativa apunta también a fortalecer el acceso al primer empleo para jóvenes y acompañar a personas desempleadas o con trabajos temporales. En ese marco, remarcaron que el programa busca promover igualdad de oportunidades en los procesos de contratación y formación.

El SER articula acciones junto a oficinas municipales de empleo, cámaras empresariales, sindicatos y agencias territoriales. A través de ese trabajo conjunto se impulsan capacitaciones vinculadas a las demandas reales del mercado laboral rionegrino, especialmente en sectores productivos y energéticos que atraviesan un proceso de crecimiento.

trabajouuu El objetivo es conectar a los rionegrinos con propuestas concretas de trabajo.

Actualmente, el sistema cuenta con una Red Provincial de Referentes Municipales de Empleo y 18 delegaciones de la Secretaría de Trabajo distribuidas en toda la provincia. Además, mantiene convenios y tareas coordinadas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), municipios y distintos actores económicos y sociales de Río Negro.